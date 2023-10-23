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英國皇家衛隊

葉定安（加州）

我們都知道在英國的皇室外面有皇家衛隊，但是你知不知道皇家衛隊的由來和趣事呢？讓我來告訴你。

英國總共有五種皇家衛隊：擲彈兵衛隊、冷溪衛隊、蘇格蘭衛隊、愛爾蘭衛隊和威爾斯衛隊，每一種皇家衛隊都不同。擲彈兵衛隊帽子左邊有均勻分布的鈕扣和白色羽毛。如果你仔細觀察，你會發現他們的衣領上有一枚手榴彈。冷溪衛隊有很多對的鈕扣，帽子上的羽毛是紅色的。蘇格蘭衛兵有三顆鈕扣，但沒有羽毛，衣領上有薊。愛爾蘭衛兵的鈕扣每四個一組，徽章上有藍色羽毛和三葉草。最後，威爾斯衛隊的領章上有五顆一組的鈕扣，上面有白色和綠色的羽毛和韭蔥。這些軍團都是亨利七世為了保護王室而組建的。

自一六六零年起，軍隊就開始守衛君主和皇宮。一八三七年維多利亞女王搬入白金漢宮時，女王衛隊仍留在聖詹姆士宮，並派出一支分隊守衛白金漢宮，至今仍如此。衛兵換崗儀式於上午十一點開始，但請早點去，這樣才可以有好位置。我建議去前門找位置，但如果找不到的話就去街對面的噴泉。衛兵換崗日為周一、周三、周五和周日。遊行期間，會有一支軍樂隊繞著宮殿行進。

以下是關於皇家衛隊的有趣小知識：

一、他們的槍沒有上膛。

二、你不能觸摸或威脅他們。

三、當他們暈倒時，他們必須以特定的方式暈倒。

四、他們的帽子是用熊毛製成的。

五、他們在輪班期間不能說話或去洗手間。

六、如果有人擋他們的路，他們可以說話。

七、長時間站立可能對他們的健康有害。

八、如果皇家衛兵笑了，他們會被罰款。

九、他們的帽子重一點五磅。

十、他們的真名是「女王陛下皇宮和倫敦塔要塞的自衛隊守衛，以及自衛隊非凡的君主貼身衛隊成員」。

現在您知道誰組建了皇家衛隊和它的目的等等。皇家衛隊在倫敦歷史上很重要。希望你能透過這篇文章對皇家衛隊有更多理解！

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