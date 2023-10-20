如今，美國青少年的心理健康 呈現出日趨嚴重的問題，醫療健康機構正在堅持不懈地尋找造成這些現象的原因，除去疫情 、網路、家庭環境等，我觀察和體會到了一種鮮有人提起的原因—城市設計。

北卡的房屋大致可以分成三類：位置零散的房子、大型住宅區和公寓。我家居住在人口密度較低、房與房之間距離很遠的地區。如果選擇步行或騎自行車出行基本不可能，因此開車成為必須的交通工具。

雖然市中心有少量公寓，周邊也有大型社區，但自行車道和人行道的設計遠遠不夠，在無形中就鼓勵了駕車出行。過多的汽車也對少量行人和騎士形成了安全隱患。可以看出，整個城市都圍繞著汽車交通而建造。

沒有駕駛執照的青少年也就變成了最難出行的群體，他們想去任何地方都要拜託家長開車接送，我就親身體會到了這一點。有好幾次，朋友邀請我和他們一起準備考試，但因為他們家太遠，我也不想麻煩忙碌的父母，所以我就放棄了和他們一起複習。除了在網上聊天，我在大多數時間都在家裡自己做作業和讀書，很少有面對面互動的體驗。

與我相比，較容易出行的是住在大型住宅區的青少年。他們輕易地就能見到住在同一個社區的朋友，朋友們經常會串門一起寫作業，我一直很羨慕他們。但如果他們想去找社區以外的某人，也還是會遇到和我同樣的問題。

我的結論是：一個城市交通的便利與否，可以直接影響到青少年的社交；長時間的孤獨，心理問題也就出現了。

被大自然圍繞著的房子，像是森林裡的魔法小屋，院子可以種花種菜，這是多麼美妙的生活呀。可這種與世隔絕的感覺並不適合青少年。

這種被孤立的感覺在疫情期間變得很明顯。那時，我有時會在房子附近散步，過馬路的時候總感覺那裡有一道透明牆把我和世界隔開了。或許這樣說太誇張，但我感覺自己就像一隻籠中之鳥。疫情過後，我和一些生活在相似環境裡的朋友聊過這種奇怪的感受，他們也說頗有同感。

城市設計對人們的影響是不容小覷的，如何在有限的預算 內，把市民的各種需求考慮周全，再一步步地進行改造應該是很難做到的事情吧！