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兒童世界
踢足球
成讓（俄勒岡州，春和學園）
2023-10-20 02:00 ET
我和朋友踢
足球
，
你踢來，我踢去。
踢著踢著突然間，
球就跑到我腳邊。
我卻一下倒在地，
球還停在我的腳中間。
足球
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