萬聖節 又快到了！萬聖節也是我的朋友Addy的生日，所以去年萬聖節時，她請了我和其他幾位小朋友參加她的生日宴會。我們去了一個特別的地方叫「TreeRunner」，那是一片森林，但可以讓我們開心地爬繩子；宴會時間從下午十二點開始到三點半結束。

我和我的朋友Franki一起開車到那裡，這讓我有更多時間跟朋友相處，因為TreeRunner離我們家要四十分鐘的車程。大家到了之後，我們穿上安全皮帶，真是興奮呀！第一部分是最容易的，大家馬上過關，迅速地爬完了。

我連忙跑到第二部分，在這個關卡我和Heeyoon是最落後的人，但是我們不管，因為這個遊戲好好玩！眾多關卡中，有一個很可怕的地方，就是要拿著一個會搖晃的木板，同時跳上一條繩子，還好我們都有確實地鎖上安全繩，確保不會發生危險。

闖關結束後，我們稍作休息，吃爆米花、喝蘋果汁，甜滋滋的！

回想起整個派對，我最喜歡的部分是：你需要抓繩子，跳進一個網子裡，然後從很高的平台上跳下來。有一位朋友花很長的時間才克服恐懼，一躍而下，大家都為她鼓掌！

眼見三點半就快到了，我們趕緊切蛋糕為Addy慶生。這個生日派對好好玩，希望有機會我能再造訪TreeRunner！