從小我就有一個夢想，希望能成為一名老師。我一直都喜歡幫助我的老師、幫助我的同學，這給我帶來了快樂，我也可以向他們學習。不過我必須提高在很多人面前講話的能力。

如果我成為一名老師，我會盡最大的努力讓學生快樂並享受學習。我不會給他們太多作業，因為我希望他們能花時間與朋友、家人相處；我也不會給他們太多考試，因為我不想讓他們感到有壓力。我會設計有趣的項目並計畫有趣的旅行，他們可以在學習各種主題的同時放鬆身心。

我知道當老師很難，因為孩子們可能會不聽話，所以我要有耐心，才能讓孩子們尊重我。與很多人交談是我必須努力的事情，我有時會緊張，而且音量不夠大。

我的另一個夢想是成為音樂家。我很喜歡拉小提琴，也從創作音樂和聽音樂中獲得快樂，這讓我逃離現實、感到平靜。然而，我必須變得更好，才能為更多觀眾演奏。我想加入管弦樂隊，不需要獨奏，並且更有信心演奏。

我還有一個夢想是當鋼琴家，我很喜歡鋼琴的聲音；我還想學跳舞，跳舞是跟音樂有關的。

這些是我對未來的夢想，我必須努力學習，更有信心，才能成為一名老師或音樂家。希望有一天我能實現這些夢想。