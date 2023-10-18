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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

無憂樹

淑文（加拿大）

一陣微風吹來，一顆顆小種子在空中飄呀飄呀，飛過樹梢，來到了一片蒼翠的青草地上。原本興高采烈搖頭晃腦的小草們緊緊牽著手兒，瞪著這一群闖入者。找不到土壤落地的小種子們，又累又渴，一個個躺在葉尖上睡著了，但是小綠綠不放棄，他乘著風兒飛過草坪，滑下山坡，來到小溪旁的石礫中。

小綠綠停落在溪畔，雖是一地堅實的硬土，但不畏困難的小綠綠決定要努力生長。砂石地上稀疏的小草們看到來了一個新鄰居，大家七嘴八舌地指點小綠綠在堅硬的石礫堆裡，得用勁地往下扎根才有水喝。

第二天一場及時雨，小綠綠努力吸飽了水，掙脫外殼，伸出了手腳。挺過寒冬，熬過酷暑，小綠綠無懼無畏地向下扎根，往上伸展，終於長成一棵美麗的大樹。嫩葉在風中搖曳，他開心地與四周的小草們打招呼。「嗨！大家好，我是小綠綠。」                  

一個靜謐的午後，小綠綠沉醉在鳥兒美妙的歌聲中，正隨著微風拍手應和，突然一陣呼嘯聲，他看到一隻大灰鷲飛撲下來，追著小松鼠，小綠綠招呼小松鼠趕緊躲到樹上。隱密的枝葉讓小松鼠躲過大灰鷲的追殺，這兒成了他的避風港。只要在小綠綠身邊，小松鼠再也不怕大灰鷲了。    

放學時候，落單的小女孩抽抽噎噎來到樹下：「為什麼小麗不跟我玩？同學們喜歡我嗎？」小女孩來到新學校，她不知道該如何融入團體，被排擠的孤立感只能跟小綠綠傾訴。這時，一片美麗的綠葉落在小女孩手中，輕聲說道：「你是最棒的！」

黃昏時分，一個肩負背包的年輕人來到樹下。一陣微風吹來，樹葉沙沙低語：「孩子，回家吧！」。望著夕陽的餘暉，想起家鄉年邁的雙親，年輕人背起行囊踏上歸途，小綠綠開心地和他揮手道別。

每當失意的人們、傷心的孩子、落單的小動物……來到樹下，小綠綠就會長出新的枝椏，在風中揮舞，鼓勵大家，只要接納自己、肯定自己、努力向前，生命都會回報我們最美好的果實。

坐在樹下休憩的老人、抱著樹幹哭泣的小孩、停駐枝頭的鳥兒......，大家都可以找到慰藉。小綠綠愈長愈高，愈長愈大，欣欣向榮的枝葉在風中搖曳，他是大家的無憂樹。

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