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舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

小樹葉

張宜爾（俄勒岡州，春和學園）

秋天到，樹葉黃，

媽媽摘片葉子，

遞到我手上。

葉子像朵小黃花，

用筆畫上小眼睛，

小花一下變活了。

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初老的角色轉換

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