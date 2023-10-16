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餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

台灣之旅

陳泰霖（紐約，長島慈濟人文學校）

經過四年的疫情，今年暑假我跟爸媽終於可以回台灣旅遊探親。我們抵達台灣後，見到外婆、外公和阿姨，非常開心。外婆做了一頓大餐給我們吃，之後我們就開始了吃喝玩樂之旅。

我們去了傳統市場及台中文學館，看了很多早期的日式建築。之後，我們去了台中酒廠文創區，我看到了許多非常老舊的文物，以及當年祖先們如何從中國來到台灣、最後留在台灣定居的故事與過程。外婆和爸媽說，這裡面很多物品都是他們小時候的回憶，看起來特別親切。我們還逛了夜市、吃臭豆腐、手搖飲、夾娃娃等，非常開心。媽媽還帶我們去參觀台中孔子廟，當我看到我參加多媒體比賽，有關中國傳統建築的塔與樓，我看得特別仔細，非常喜愛。

由於這次回去的時間比較長，爸媽還帶著我和外婆去韓國首爾玩了一趟。我們去了明洞商圈吃有名的明洞餃子，還穿了韓服到昌德宮和景福宮拍照，看看與中國傳統建築相似的塔樓宮殿，非常有趣！我們還去參觀了韓屋村、吃人參雞湯、體驗汗蒸幕、參觀南北韓三八線非軍事區，也到廣藏市場及東大門、韓國民俗文化博物館，還有弘大商圈等等。最後，終於拖著疲憊的身體回到台灣。

回到台灣後，我們又去了日月潭，並和媽媽的好友們一起吃飯。不僅如此，我們還去了台中彩虹眷村、東海大學、拜訪台中靜思堂，非常有幸聽到證嚴上人親自開示，真的很開心！最驚訝的是姑姑、奶奶和大叔叔也來台灣玩，順便幫我慶生，真是讓我受寵若驚！

之後，我們又到關西，參觀鶯歌陶瓷博物館，那邊有非常多的收藏品及歐式風景，非常漂亮。我們也去了台南，我們在七股鹽山吃了鹹冰棒及刨冰。

台灣之旅的最後，我們帶著依依不捨的心情，收拾行李回美國。希望下次能有更長的假期可以去更多的地方玩。

博物館 日月潭 疫情

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