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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

我愛我的家

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

我的家庭由許多不同的成員所組成，每個人都有自己獨特的個性和特徵。

我的媽媽很善良、很關心我，當我需要她的時候，她總是在我身邊。媽媽是我最大的支持者，我知道無論發生什麼事情，我都可以依靠媽媽，因為她永遠都會在我身邊。

我的爸爸很有趣，他很外向、樂於冒險，也總是派對上的焦點，因為他知道如何讓我們發笑。爸爸很聰明、多智，經常能提供我們很好的建議。

我的姊姊和我完全相反，她安靜、內向，而且非常聰明。姊姊是那種埋頭讀書的人，總是在學習新的事物。她也非常友善，總是願意伸出援助之手。

弟弟是家裡的寶貝，也是最外向、最有活力的一個。他經常都在忙碌之中，從不害怕嘗試新事物。他也非常有競爭力，喜歡迎接挑戰。

最後是我的祖母，她是我們家裡的大家長，聰明、善良，而且非常有愛心。祖母的一生經歷了很多，她總是有很多精采的故事要講。她非常慷慨，總是願意盡其所能提供幫助。

我的每個家庭成員對我來說都非常重要，我很感激他們在我的生活中陪伴我。他們教會了我很多關於愛、善良和同情心的知識，他們向我展示了當一個好人的意義。希望我像他們一樣，具有良善的特質，常常能為別人帶來溫暖。

總之，我的家庭由許多不同成員組成，每個人都有自己獨特的個性和特點。他們是我最大的支持者，我知道無論如何我都可以依靠他們。我非常感謝他們為我所做的一切，我將永遠珍惜與他們共度的時光。

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