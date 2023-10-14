我的名字叫朱志偉，今年十歲，是加州 公立雙語學園小學五年級的學生。我的家有四個人：媽媽、爸爸、妹妹和我。我們住在加州舊金山附近的福斯特城。我的妹妹很煩人，因為有時候她會惹惱我。

我很喜歡游泳，因為游泳使我很有精神，游泳比賽也很好玩；我也喜歡畫畫，因為畫畫能激發想像力，當我盡情發揮想像力的時候，我會畫得很好。

我最愛吃的食物是披薩。披薩很好吃，因為配料很豐富，像是起司、義大利辣味香腸和香菇。我也喜歡冰淇淋，因為有很多口味。

我喜歡跟我的同學一起上課、玩遊戲，每次放假的時候，我都很期待學校開學。

莫進雄（加州，學園雙語學校）

我是莫進雄，今年十歲。我家有爸爸、媽媽、姊姊和我，總共四個人。我的姊姊今年十三歲，她也曾經是學園小學的學生。

我最喜歡跟家人去迪士尼樂園 旅行，從我一歲開始，媽媽和爸爸每年都會帶我和姊姊去迪士尼樂園玩。

我不喜歡坐樂園裡的遊園小車，因為它的速度很慢，我喜歡坐園區裡的火車，但我最喜歡的還是雲霄飛車。

我還喜歡吃迪士尼樂園外面餐廳的食物，那裡的越南菜特別好吃，可惜就是鹽巴太多，太鹹了。姊姊很喜歡在迪士尼外面逛街，她喜歡蒐集不同樣式的手鐲，我也買了一個和姊姊不一樣的手鐲。

不過，我不喜歡開車去迪士尼樂園，因為需要開很久的時間，我偶爾需要下車上廁所、吃東西和活動活動身體。

我還喜歡打乒乓球、玩樂高。這個暑假，爸爸帶我們去北卡羅萊納州探望爺爺奶奶，在那裡，我第一次打了乒乓球，我覺得很好玩；另外我也很喜歡玩樂高，我拼了兩個很大的樂高建築，非常開心。