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西雅圖煎蛋

成譯（俄勒岡州，春和學園)

最近，我和家人去了西雅圖遊玩。我們參觀了太空針塔、奇胡利（Chihuly）玻璃花園、水族館、動物園，還坐船遊覽了海灣。其中，我喜歡太空針和奇胡利玻璃花園，這兩個地方距離很近。

我們參觀太空針塔那天遊客很多，隊伍都排到了門外。我們一邊排隊，爸爸一邊問我和弟弟：「記不記得上次從太空針塔最頂層向下看玻璃花園？它看起來像一個煎蛋。」我和弟弟都搖頭說不記得。爸爸看起來非常期待的樣子，對我們說：「等會兒我指給你們看！」

跟著大量的遊客，我們終於坐上了透明電梯，上到了太空針塔頂層。我和弟弟拉著爸爸的手問：「煎蛋在哪兒？煎蛋在哪兒？」爸爸告訴我們，其實，最頂層看不到，必須下一層樓，從地面透明的玻璃朝下看，才能看見。我們便跟著爸爸下了一層樓，發現有一處的地板是透明的，而且還在旋轉，所以我們即使站著不動，也能看到樓下每一個地方。我和弟弟拉著爸爸的褲子喊著：「快指給我們看煎蛋！」

爸爸仔細地看著透明地板的底下，突然說：「看，那下面就是！」他一邊說，一邊指著一塊中間是黃色、外面一圈棕色的地方讓我們看。我邊看邊喊：「蛋白去哪了？蛋白應該是白的呀！」爸爸笑著告訴我，上次我們來的時候是冬天，地面有積雪，所以能看見白色，現在沒有下雪，只能看見棕色的地面了。我恍然大悟，不禁哈哈笑了起來。

參觀完太空針塔，走到街的對面，就是奇胡利玻璃花園了。在奇胡利玻璃花園，我最喜歡的是一個像小樹林的展覽，那裡的花草樹木都是玻璃做的。

令人高興的是，在那裡，我們還看到了一個黃色的玻璃雕塑，這就是我們從太空針塔上看到的煎蛋「蛋黃」呀！

下次我要下雪的時候再來，來看西雅圖煎蛋！

太空 西雅圖 雕塑

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