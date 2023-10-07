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我喜歡的語言

劉安軒（加州，西來中文學校）

我目前只學會英文和中文，這兩個語言比較起來，我更喜歡英文。

我喜歡英文的原因是它很簡單，英文的字母非常容易寫，也容易記和學。

相對來講，我覺得中文非常複雜，有不同字形還有不同聲調，到現在我還是沒搞清楚。

我現在可以看很多很厚的英文書，它們帶給我很多樂趣。

雖然在台灣大家都說中文，我也很喜歡去台灣，但就語言來講，我還是比較喜歡英文。

許振誼（加州，西來中文學校）

我喜歡的語言是中文和英文，因為我住在美國，每天生活上都是說英文，雖然我也有朋友是說西班牙文和中文的，但更多朋友都是說英文。

在家的時候，媽媽規定我要說中文，我的爸爸媽媽也都說中文。中文對我來說有點難，但是我正在盡量地努力學中文。爸爸媽媽說，因為我們是中國人，所以一定要會中文。

我愛我的家人和朋友，我也愛現在的生活，所以中文與英文這兩種語言我都喜歡！

林言翔（加州，西來中文學校）

我最喜歡的語言是中文，因為中文很有趣，而且我也喜歡寫中文。

五千年前，倉頡用圖畫變成了中文字。中文字還可以玩很多遊戲，就像字的對話：「帽」對「昌」說，你的「巾」去哪兒了。我覺得中文很有趣，你是不是也覺得這樣的文字對話遊戲很好玩呢？

我很喜歡寫中文字，我覺得漢字好漂亮。像「鳥」這個字，看起來真的就像一隻鳥一樣；我還喜歡有很多筆畫的字、很難的字。看到不認識的字，我會去翻查字典，這個過程也很好玩。

我喜歡中文學校，因為除了能學習中文，那裡還有我的很多好朋友。

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