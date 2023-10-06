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快樂的越南韓國行

陳慧君（加州）

今年的暑假，因為我和媽媽要拜訪越南的朋友，加上我們也想嘗嘗韓國的食物，所以我們決定去越南和韓國玩。

在越南第一天，我們坐車去最有名的城市─胡志明市（Saigon）。胡志明市的建築很特別，那裡的房子很小、樓層很高，所以有很多樓梯。但是，胡志明市很髒亂，馬路上和河川裡有很多垃圾，還有人在河邊尿尿！越南的天氣也很熱，但是很多飯店卻沒有空調。在越南很多人的交通工具是摩托車，也令人印象深刻。

在越南的第二天，媽媽朋友的兒子帶我們去一間很大的商場逛逛。這家大商場裡有各式各樣的店鋪，像是服飾店、電影院、韓國明星商品店等等，還有一個攀岩場，而且這個商場有很多層樓，好逛程度一點兒也不輸給美國！

另外，我們還去了五行山（Marble Mountain）的一間寺廟，這裡風景很漂亮，很適合拍照，可惜階梯卻很難走上去。還有峴港（Da Nang）則是跟舊金山景色很像的美麗海邊城市。

和媽媽的朋友以及他們的兒子一群人，包車坐巴士出遊也是很有趣的經驗，我們一群人在車上唱卡拉OK好歡樂啊！

在韓國則很不一樣，穿上韓國傳統服飾，走在古老的宮殿外面，好像回到古時候的韓國，體驗變成韓國皇室的感覺。我的心得是，傳統服飾不但很熱也很難走路，要當皇室貴族還真不容易！

在韓國，我們住在一個叫明洞（Myeong-dong）的地方，那裡買食物很方便，我最喜歡買韓國熱狗吃。

甘川洞文化村 （Culture Village）也一樣漂亮，雖然天氣很熱，但因為沒有很多人去，所以非常安靜，在這裡走走逛逛看看藝術品，讓人感覺很放鬆。我也喜歡這裡的老式建築，雖然年代久遠，但是仍然有人們居住，建築物保存得非常好。

這次旅行時間雖然很短，卻讓我非常難忘。我認為認識越南的朋友們，是我這次假期中最喜歡的一部分，所以我希望明年能再去看看這些朋友。

越南 電影院 舊金山

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