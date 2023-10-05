時間過得好快，一瞬間我就畢業了，真是「光陰似箭，日夜如梭」。一眨眼三年初中生活已經結束了，我的心中滿是感激。

首先，我想感謝爸爸、媽媽送我到紐約華僑學校學習中文。再來，我想感謝我的老師──黃老師，在上他的課的時候，我學到了很多關於中國傳統文化的故事，比如元宵燈會和端午節 的故事。我也想感謝我的同學們，有他們在我身邊鼓勵我學習，給了我前進的動力。

每個階段我都學到很多中文，現在我已經能流利地說中文、寫漢字，還可以看中文書籍。今年我學到了一首詩，它代表了我學中文的態度。這首詩被收錄在《樂府詩集》，詩名叫做「長歌行」，其中一句詩句是「少壯不努力，老大徒傷悲」，這提醒我現在要好好努力學習，以後才能找到更棒、更理想的工作。

我可以跟別人用中文溝通和交流，所以我大學就能夠少修一門外國語，未來工作的時候也可以更有優勢及競爭力。並且，我認為，現在中國的發展愈來愈好了，希望以後有機會也能在中國上班。

初中三年，我記得我每一天很早就起床了，也每一天都全心全意地完成功課。現在我能順利畢業，便讓我覺得這些辛苦都非常值得。

學問沒有止境，我還要繼續學中文，把中文學好是我的目標。如果我學好中文，我就能去中國和台灣遊玩，一想到這些場景，就讓我非常興奮！