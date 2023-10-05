我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

中文與我

雷婉麗 （紐約華僑學校）

時間過得好快，一瞬間我就畢業了，真是「光陰似箭，日夜如梭」。一眨眼三年初中生活已經結束了，我的心中滿是感激。

首先，我想感謝爸爸、媽媽送我到紐約華僑學校學習中文。再來，我想感謝我的老師──黃老師，在上他的課的時候，我學到了很多關於中國傳統文化的故事，比如元宵燈會和端午節的故事。我也想感謝我的同學們，有他們在我身邊鼓勵我學習，給了我前進的動力。

每個階段我都學到很多中文，現在我已經能流利地說中文、寫漢字，還可以看中文書籍。今年我學到了一首詩，它代表了我學中文的態度。這首詩被收錄在《樂府詩集》，詩名叫做「長歌行」，其中一句詩句是「少壯不努力，老大徒傷悲」，這提醒我現在要好好努力學習，以後才能找到更棒、更理想的工作。

我可以跟別人用中文溝通和交流，所以我大學就能夠少修一門外國語，未來工作的時候也可以更有優勢及競爭力。並且，我認為，現在中國的發展愈來愈好了，希望以後有機會也能在中國上班。

初中三年，我記得我每一天很早就起床了，也每一天都全心全意地完成功課。現在我能順利畢業，便讓我覺得這些辛苦都非常值得。

學問沒有止境，我還要繼續學中文，把中文學好是我的目標。如果我學好中文，我就能去中國和台灣遊玩，一想到這些場景，就讓我非常興奮！

端午節

上一則

DIY修車小記

下一則

爸爸的手機

延伸閱讀

暑遊台灣學中文

暑遊台灣學中文
嗨中秋╱越南裔舞團 獨特舞姿吸睛

嗨中秋╱越南裔舞團 獨特舞姿吸睛
中國日同樂慶中秋文化巡遊節 9月30日登場

中國日同樂慶中秋文化巡遊節 9月30日登場
中國設計師 閃耀紐約時裝周

中國設計師 閃耀紐約時裝周

熱門新聞

日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

2023-09-29 02:16
臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

2023-09-29 07:00
嚴歌苓。(中新社)

以文學為民族寫歷史 嚴歌苓盼中國作家說真話

2023-10-01 13:31
作者父母親年輕時合照。

我的軍眷媽媽

2023-09-27 02:00

妻子的腦瘤手術

2023-09-28 02:00
小說家王文興9月27日辭世，享壽84歲。圖為他在老家紀州庵留影。（本報資料照片）

小說家王文興84歲辭世 「文字的苦行僧」一天只寫30字

2023-10-02 19:29

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安