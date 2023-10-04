夜場電影／《刺蝟逛大街》系列之三

刺蝟媽媽在舞廳裡不停地跳舞，忘了時間。虧得大橡樹上的貓頭鷹將三個小刺蝟送到她身邊，還對她說：「除了舞廳，電影院 也是燈光最亮、聲音最響、人最多的地方，去電影院玩吧。」

夜場電影已經放映，刺蝟媽媽進了電影院，裡邊黑咕隆咚的。她有點失望，再一看，前方那堵牆上亮著光，響著聲音，還跑著許多人。怎麼一回事？那堵牆難道有魔力？

她想找人問個究竟，睜大眼睛一看，身邊坐著幾隻兔子，可是兔子都不理她；再仔細瞅瞅，兔子後邊坐著狐狸，狐狸也不理她。她輕輕提醒兔子：「狐狸就坐在後邊，你們不要命了？」兔子卻像聾了一般，只顧瞪著前邊那堵牆。

一會兒，刺蝟媽媽也被那堵牆給迷住了。那堵牆上變換著陽光、月光、星光，替換著雷聲、炮聲、火山爆發聲，演變著禱告的人群、搏鬥的人群、瘋狂的人群。

不知什麼時候，兔子騷動起來，急著離開座位。刺蝟媽媽以為狐狸要害兔子，趕緊和三個孩子手拉手，堵住了狐狸。其實是電影快要結束，性子急的兔子想早些回家。刺蝟一家站住不動，散場的動物和人都怕碰上刺蝟身上的尖刺，不再爭先恐後，一個跟著一個慢慢地走出電影院。

電影院的經理看在眼裡，靈機一動，對刺蝟媽媽說：「散場總是很混亂，我想請您擔任糾察隊，幫我維持秩序。還有，我會給你家提供一個房間。」刺蝟媽媽聽到有住的地方，笑著答應了，但提出一個要求：「您能讓我帶著三個孩子，在前方這堵牆上走一圈嗎？」經理懵了，喃喃地說：「這是布幕，誰都上不去的。」

鴨子小弟聽到刺蝟媽媽想上銀幕，他又想出了辦法。他請來電影專家，認真地說：「我向您推薦，刺蝟媽媽是一個好演員，她有很多故事。我還推薦另一個演員，他就是豪豬。豪豬和刺蝟一樣，身上也有刺，但他的刺像一支支箭，很長。」

電影專家聽了，竟滿口答應。刺蝟媽媽樂了，不僅能在電影院當糾察，全家還能住進明亮的屋子，更妙的是還能上銀幕！（待續）