前幾天，我和我的家人去參觀了蒂拉穆克奶酪工廠。

蒂拉穆克奶酪工廠離我們家並不遠，去程的路上，我們一路順利，一個半小時左右就到達蒂拉穆克奶酪工廠。一進門，我第一件事就是跑去冰淇淋櫃台，請媽媽幫我買了巧克力冰淇淋。

蒂拉穆克奶酪工廠的冰淇淋奶香味很濃，特別好吃。吃完冰淇淋，我們還在工廠吃了午餐。我們的午飯是牛肉奶酪漢堡、義大利 通心粉和披薩餅，我覺得那些漢堡和披薩餅上的奶酪，也比市面上一般的奶酪好吃許多。

心滿意足地吃完了午飯，我們就去參觀奶酪的製作過程。奶酪的製作非常有趣，透過大大的玻璃窗，我看見工人們首先把牛奶 放到一個機器裡面，然後，機器會把牛奶輸送到一個大攪拌機裡，經過機器一直攪拌，牛奶居然就變成奶酪粉了！媽媽告訴我，要做出一份奶酪，需要用上十份的牛奶，讓我非常驚訝。牛奶攪拌成奶酪粉後，工人們接著把奶酪粉放進一個很重的機器中，這個機器會把奶酪粉壓成一大塊的乾奶酪。

最後，這些乾奶酪會被送到一個有著章魚爪子的機器裡，機器把一塊一塊的奶酪分別放到包裝紙上頭，我仔細看了一下，蒂拉穆克的奶酪包裝紙是一半紅色一半黃色的。然後，這些「半包裝」的乾奶酪再被送往一個蒸汽機，蒸汽機會把包裝的兩邊開口封住，這樣就大功告成了，這些奶酪便可以送到商店去販賣了。

這次參觀蒂拉穆克奶酪工廠的行程，我吃到了很好吃的冰淇淋，還了解奶酪的製作過程，我覺得這真是美好的一天。