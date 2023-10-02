暑假期間，我在紐約華僑學校的一周課程安排非常豐富多元，並且讓我學到各種不同知識。

周一上中文課的時候，我們在課堂上分享自己的家庭狀況，還學會如何使用中文來詢問你的家裡有多少人，以及如何回答。下午，我們看了一部電影，因為我不感興趣，所以覺得電影有點冗長。但之後我們去了體育館，做些運動，出了一身汗。

周二我們繼續前一天的課程，這次是認識我們的家譜。午餐過後我們又看了一部電影，這是一部我喜歡的電影，所以時間過得很快。接下來是書法 課，老師教我們如何使用毛筆以及書法的寫法，這對我來說是一個很特別的體驗，所以三個小時感覺就像只有兩個小時一樣。

周三，我們學了八個單詞：女、媽媽、妹妹、言語、說、方言。

之後我們上了藝術課，並完成我們的油畫棒項目，這花費了我一個下午。

星期四的課程並不難，我們練習了八個縮寫，中文老師透過一個有趣的遊戲來練習這些拼音，這使得學習中文變得好玩許多。我們還學會了如何畫我們的家譜，我在教室裡走來走去看看別人的家裡有多少人。

直到周五，中文老師教我們科學，我們了解了空氣，像是它的形狀、重量和顏色是什麼。為了我們有趣的小活動，我們製作了一種氣槍，老師在三張桌子上放了計分卡，最後是男孩們贏了這場比賽。

我暑期在中文學校的一周就這樣結束了。接下來的幾周，我還學習到了很多中文，知道了一些有趣的科學知識。我的暑假生活過得非常充實，雖然短暫，但我交到很多好朋友。