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藝文
兒童世界
我和玩具兔
張宜爾（俄勒岡州，春和學園）
2023-10-02 02:00 ET
我有一隻小兔子，
它的名字叫咪咪。
它不會說話不會叫，
它是一個小玩具。
我們一起唱歌一起玩，
一起跳舞一起睡。
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