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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

我和玩具兔

張宜爾（俄勒岡州，春和學園）

我有一隻小兔子，

它的名字叫咪咪。

它不會說話不會叫，

它是一個小玩具。

我們一起唱歌一起玩，

一起跳舞一起睡。

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