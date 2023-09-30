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開心的一天

趙璽宸（俄勒岡州，春和學園）

今天，我跟爸爸和哥哥騎車去了星巴克

去程的路上，下坡比較多，所以我們很順利就到了星巴克。我買了一杯草莓檸檬水，飲料是粉色的、甜甜的，除了飲料，我還買了一個蘋果牛角麵包，也是甜甜的；哥哥買了一個巧克力蛋糕，爸爸則是什麼也沒有買。

接著，我們一起騎車回家。在上一個比較大的坡時，我和爸爸都累得下了車，推著車子上坡。但是，哥哥覺得一點兒也不難，他一口氣就騎上了那個坡，我覺得哥哥實在太厲害了！快到家時，是段下坡路，我感到很輕鬆，一下子就騎到家裡了。

今天，我買了好吃的東西又鍛鍊了身體，我覺得非常開心。

崔子萱（俄勒岡州，春和學園）

今天，我跟媽媽和哥哥去買了甜甜圈。

我們到甜甜圈店的時候，看見裡面有很多人，需要排很長的隊，媽媽就決定先去洗車。洗完車之後，我們回到了甜甜圈店，只見店內的隊伍還是很長，但是店員增多了，所以，隊伍就很快變短了。

這時候，正好一爐甜甜圈剛剛烤好，店員開始給客人們派發免費的甜甜圈試吃。我們每人都得到了一個，吃上一口，又甜又香，真是太好吃了！最後媽媽買了六個甜甜圈，兩個草莓的、兩個撒巧克力粒的，還有兩個是香草口味的。

我們帶著香甜的甜甜圈回到家，把這些甜甜圈與哥哥的朋友們一起分吃了。

今天真是開心又快樂的一天啊！

星巴克 俄勒岡州

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