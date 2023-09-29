幾乎每個星期天，我和弟弟都會去表姊家玩。因此，我常常會與她家名為Honey的狗玩耍。

Honey是隻柯基犬，外貌十分可愛，除了鼻子、嘴巴和肚子是白色，其他部位都是棕黃色的；牠那四條粗壯的小短腿，走起路來屁股一扭一扭，怪滑稽的！牠銳利的雙眼，閃閃亮亮的，彷彿裝著星辰大海般。

Honey的外貌看似溫柔可愛，性格卻剛烈無比、非常勇猛，像個女漢子。只要鄰居家的狗叫時，Honey總是會跟著叫，與那隻狗較勁，試圖比牠叫得更響，直到對方停止叫聲才肯罷休，好勝心可強了。

Honey也非常淘氣。每次大門打開，牠都會一溜煙竄出去，在鄰居家的草坪上玩耍，無論你怎麼叫牠、追牠、試圖抓牠都沒用。牠就在外面東跑西竄，讓你逮不到，還時常晃悠著腦袋，似乎像是在挑釁我。

牠也會跑到客廳裡，在我們周圍跑跳，用牠的小舌頭舔舔你。弟弟有時很怕牠，就會在房間裡跑，而這時Honey見了便會更加興奮，緊追弟弟跑來跑去。

這隻小柯基還蠻聰明呢！有時，牠一直在院子裡跑來跑去，怎麼也抓不到，我就假裝跟牠握握手，然後乘機把牠抱起來，把牠放回「小房間」。剛開始幾次還能騙得了牠，之後牠就再也不上當了，不管我怎麼跟牠示好，牠也不肯把小爪子給我。

Honey還是個挑食的小吃貨。平時肉給牠餵多了，就不肯吃狗糧了，真是挑三揀四。牠還總是喜歡偷吃貓糧，有時會緩緩地、不動聲色地走到貓糧旁，一口氣往嘴裡塞，把嘴巴撐得鼓鼓的，然後飛快地逃出屋去。等你還沒意識過來，貓糧已少了一半。

Honey真是麻煩，一天到晚走丟，還闖禍，可是面對那世界上最天真單純的眼神，你就只會覺得牠無比可愛！畢竟，誰又會不喜歡一隻充滿活力又可愛有趣的小柯基呢？