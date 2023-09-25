今年暑假，我和家人再次回到台灣，這次父母幫我報名台灣師範大學的中文學習營。營隊依照中文程度分成五個班級：狗、虎、猴、鼠和龍；狗是中文程度比較低的班，而龍是最高的班。這是依照考試結果來分班的，因為我在中文學校學習了七年，所以我獲得相當高的成績，被編入龍班，讓我特別高興。

我們班上有很多同學也都是從美國回來的，因此，我不但能學習新的中文知識，也開心地交了很多新朋友。中文學習營的午餐菜色很豐富，因為我從小吃素，他們還特別幫我準備素食餐點。台灣學校的午餐比美國的午餐好吃，每天都有變化。

在營隊時，上午上課，下午則有豐富民俗活動，例如扯鈴、武術、樂高坐飛機、學唱中文歌、串珠、學習魔術、捏黏土、水彩畫及拼圖，最不一樣的是郊遊，大家坐巴士出去玩。我們參觀了台北市立動物園 、消防安全博物館 、天文博物館、珍珠奶茶中心、國立故宮博物院，還去宜蘭傳藝中心做糖葫蘆。

中文學習營結束後，我們全家去高雄、台南、台中和宜蘭旅遊。台灣非常悶熱，所以我每天都要吃冰。在高雄，爸爸帶我們去有泳池的旅館，在悶熱的天氣能泡在水裡真的好舒服！回台中的路程中，我們也順道去逛台南老街。

在台中，我們去拜訪曾經照顧我八年的保母，她現在有一個好可愛-的小孩，我們玩得很開心。另外，我們也去拜訪爸爸的乾爹，爸爸的乾爹住在一處高級公寓裡，大樓的警衛會幫人開門，也跟大家打招呼，讓我覺得台灣人都很友善。在宜蘭，我跟表妹去張美阿嬤農場餵梅花鹿、羊駝、袋鼠、笑笑羊和鴨子，這些都是讓我記憶深刻的特別體驗。

這次在台灣我們去很多夜市，玩遊戲贏了很多獎品，我們在夜市裡玩了撈金魚、夾娃娃等遊戲，其中射氣球 是我最喜歡的遊戲。

今年暑假回台灣，我不但體驗在台灣學中文的上課情形，還接觸了以前從來沒有機會認識的民俗活動、參觀了很多不同景點，也拜訪了很多人、吃了很多美食，現在的我已經開始期待明年暑假再回台灣了！