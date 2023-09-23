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暑假紀事

李駿棠（俄勒岡州，春和學園）

今年暑假，我們全家去了中國。中國的大部分商場都有夾娃娃機，因為我和弟弟在美國很少夾娃娃，我們就求媽媽讓我們試試。

第一次，媽媽給我和弟弟每人買了二十個遊戲幣，可以抓十次娃娃。有些機器的抓力實在太小了，還有些機器抓起了娃娃，最後卻把娃娃甩下來，結果我們什麼都沒抓到。於是我們央求媽媽再買些遊戲幣，我告訴媽媽，我不是真的喜歡那些娃娃，我喜歡的是玩遊戲緊張的感覺。於是媽媽又給我們各買了二十個幣。

這次，我先觀察別人怎麼抓，發現機器每抓十次，抓爪會抓緊一次。要是有人玩了很多次還是沒抓到，等他們走後，我就會去玩他們的機器。那天，我和弟弟抓到了一個娃娃和一個鑰匙圈。

後來我們又去抓了幾次娃娃。我們曾經花了一百元，卻什麼都沒抓到，也有過只用十元就抓到三隻娃娃。但不管有沒有抓到娃娃，遊戲過程都讓我興奮！

李駿棣（俄勒岡州，春和學園）

今年暑假，爸爸媽媽帶我和哥哥去了中國。有一次，媽媽帶我和哥哥去玩攀岩，我們買了兩小時的卡，但我和哥哥攀岩了一會兒就累了，所以我們決定到商場裡散步，休息一下。

散步時，媽媽看見了一個美甲的攤位，她想做指甲，我和哥哥就在旁邊等她。這時，有兩個非裔的人也來做指甲，但店家聽不懂他們說的英文，媽媽便讓我幫他們翻譯。

剛開始，我覺得翻譯挺容易的，可是後來我發現，有些對話我不知道中文怎麼說，所以有點挑戰。不過，在我的幫助下，那兩位非裔還是選好了喜歡的指甲款式，他們與店家都很感謝我們的幫助。

後來我們繼續回去攀岩，我的手磨破了，雖然很痛，但是我很高興，因為我用我的雙語能力幫助陌生人。

非裔 俄勒岡州

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