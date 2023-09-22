姊姊今年高中畢業了，爸媽和姊姊兩個朋友的父母決定讓她們暑假就自己去畢業旅行。我當跟屁蟲，跟著她們去。她們遲遲沒有完成旅行計劃，我就跳出來幫忙安排五天的行程。

清晨四點，機場接送的人來接我、姊姊和她的朋友去機場。平常爸媽不允許我們買星巴克 ，那天早上我們終於買到。下午兩點，我們到達奧蘭多（Orlando），出機場就被濕熱的氣候打敗了。不過兩個小時後，我們在Airbnb的空調中又活過來了。我跟姊姊睡在一個房間，而她的朋友們睡在另一間。傍晚，我們叫了Uber去旁邊Kissimmee古城逛逛。我們後來去餐廳吃壽司、喝奶茶。邊吃邊和姊姊的朋友講八卦，我在一旁聽得很有趣。

第二天是我最期待的環球影城（Universal Studios）！第一個雲霄飛車是排最久的，等了兩個小時，一大早就滿身大汗，不過很值得。雲霄飛車不可怕，但是非常刺激。不但速度快，而且還彎彎曲曲的；有段是倒退的，還有一段突然往下掉，把我們嚇得半死。那天玩得超級累，之後也感覺全身黏糊糊的。不過幸運的是，我們剛離開的時候，開始下大雨了。

隔天，我們又一大早出發，去海洋世界（SeaWorld）。先看海豚表演，再坐三百六十度翻轉的雲霄飛車。沒我想像的可怕，所以終於有勇氣再去玩更多會翻轉的過山車。讓我印象最深刻的是我們參加看白鯨的小團體。白鯨反應很慢，不過又天真可愛。當晚海洋世界在湖上放了煙火秀，特別美麗！

最後兩天，我們去玩了很多地方。有家非常奇特的博物館 ，用有趣的方式提醒我們人類的肉眼是不靠譜的。從不同角度看同樣東西看起來就不一樣。我們走的時候，手機裡有相當多的照片！後來，我們去玩了可怕的密室，又喝了奶茶，然後上了鐵達尼號（Titanic）吃晚餐。我們進去，就有演員歡迎我們，好像真的踏上鐵達尼號。吃飯時就表演鐵達尼號沉船前後的情景，非常逼真。

我們也去了迪士尼 之泉（Disney Springs），不是遊樂區，而是屬於迪士尼的購物區和餐飲中心。逛了半天後，就急急忙忙趕去機場，結束了跟屁蟲之旅。