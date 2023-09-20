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香奈兒五號／《刺蝟逛大街》系列之一

白丁（馬里蘭州）

春天的陽光照亮了大橡樹的樹洞，也照暖了洞裡冬眠的刺蝟媽媽。刺蝟媽媽睜開眼，打量起外邊的世界。她早就厭倦住在陰暗的樹洞裡，更不滿周遭的動物看不起她，想到這裡，她推醒身邊三個孩子，大聲說：「誰說我們怕光怕人怕聲音，我們偏要去燈光最亮、聲音最響、人最多的地方！」

「快出來吧，外邊陽光好亮，各種各樣動物、各種各樣人和各種各樣聲音，好熱鬧！」說話的是鴨子小弟，他正趕去上學，正巧聽見刺蝟媽媽在催促小刺蝟們。他戴黃燦燦的帽子，背黃燦燦的書包，上衣口袋插著一支大號鉛筆，褲袋裡塞著滿分的考卷。

刺蝟媽媽尖尖的黑鼻子一聳，打了個噴嚏，好奇問鴨子小弟：「你身上擦了什麼呀？真好聞！」鴨子小弟掏出香水瓶，難為情地說：「這是老師給我的獎品，其實是女孩子用的，既然你喜歡，就送你吧。」

「香水是什麼東西？我從來沒有擦過，會不會癢癢的？」刺蝟媽媽邊說邊舉起香水瓶對太陽仔細端詳。鴨子小弟就頭頭是道說了起來：「這是香奈兒五號經典香水，用香精和酒精做成。從前的羅馬人用香水洗地板，家裡的馬和狗也擦香水。法國巴黎更是香水之都，皇宮牆上噴香水。伊麗莎白女王用香水治好了病，埃及艷后洗澡喜歡用不一樣的香水，路易十四號召人們每天擦香水，拿破崙每天用掉一大桶香水。香水不僅使人美麗，使人開心，還能使人做事有信心。好的香水怎麼聞也聞不夠，還有難以形容的魔法呢！」

誰能料到，鴨子小弟的話竟很快應驗了。刺蝟一家在街上逛，遇上了黃鼠狼。照理說，刺蝟渾身是刺，遇到敵人會縮成一團，一根根刺直立，敵人不敢上前。可是，黃鼠狼會放出臭屁，刺蝟熏暈後，會被黃鼠狼叨走。在這危急關頭，刺蝟媽媽想起鴨子小弟說香水有魔法，就使勁擰開香水瓶，潑了黃鼠狼香水。黃鼠狼從來沒有聞過，他呼吸急促，透不過氣，沒來得及放屁，夾尾巴逃了。（待續）

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