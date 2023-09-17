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自我介紹

吳妍（加州，學園雙語學校）

我的名字是吳妍，今年十歲，在學園小學就讀五年級。我的家裡有三個人，分別是爸爸媽媽和我。我有七隻小鳥，我每天和我的小鳥玩，很開心。我還喜歡跳民族舞。

我喜歡跟家人去旅行，我們曾經去過夏威夷，夏威夷很好玩，尤其是潛水和游泳，我和家人還去紋身。我們吃了很多好吃的食物，有漢堡包和炸薯條，還有當地的特色美食，口味很多，非常好吃。

我喜歡做手工，因為什麼東西都可以做；我也喜歡讀書和寫字，因為可以學到很多不同的東西；我喜歡跟朋友一起看電影，因為非常開心；我喜歡畫畫，上畫畫課的時候，我會用橡皮泥做很多好玩的作品。

吳麗雅（加州，學園雙語學校）

我有很多愛好，我喜歡畫畫、打網球、跟小狗玩，以及游泳。雖然我的興趣很多，但我最喜歡的活動是打網球、畫畫、彈鋼琴，還有跟家人去美麗的夏威夷度假。

這個暑假，我打了很多網球。打網球是我最喜歡的運動，爸爸常常帶我和姊姊一起去打網球，有時候我也會和姊姊一起去上網球課。打網球讓我覺得很快樂。

我也喜歡彈鋼琴。每一個星期三，鋼琴老師會來我們家，教我們彈鋼琴。我從六歲到十歲一直練習彈琴，每當我感到很無聊的時候，我就會上樓彈琴。因為我已經練琴很久了，所以我現在可以學比較長又好聽的曲子。

除了打網球與彈鋼琴，我還喜歡畫畫。我畫各種各樣的東西以及漫畫。我最喜歡畫的是動物，因為我覺得很多小動物很可愛。

最後我想告訴大家，我很喜歡在大海裡浮潛。今年暑假，我和家人在夏威夷度假時，我學會了在海中浮潛。我非常喜歡浮潛的感覺，因為我覺得海裡的魚和珊瑚很美麗！

夏威夷 加州

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