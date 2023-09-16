暑假到了，我有很多事情想完成。我在電視上看到很多人在運動過後都感到很快樂和滿足，於是我決定了：這個夏天，我要開始運動，度過一個充滿樂趣的暑假。

當我把這個決定告訴媽媽時，媽媽開心地答應跟我一起去公園打羽毛球和排球，我們也可以跑步跟跳繩。所以，在媽媽不用上班的日子裡，我們堅持去公園運動。

公園裡有很多大小朋友一起玩，還有小狗在草地上奔跑。打羽毛球成了我和媽媽最喜歡的戶外活動，我們一起度過了很多開心的時光。

有時候我們也去海邊打羽毛球，海邊景色很美，我們還看見對面島嶼上的高樓大廈。

媽媽不在家時，我常常早上去跑步，邊慢跑邊呼吸新鮮空氣，當太陽升起，伴著我的腳步聲，變得特別美好。一開始跑步時，我累得想放棄，但看到好多人在我旁邊一起跑，他們能堅持到最後，我也感覺充滿希望。我告訴自己，只要堅持一下，每天就會有進步，堅持到最後才會有滿足感和放鬆感。

在打羽毛球和跑步中我體驗到了簡單的快樂和成就感，今年夏天真令我難忘！

楊盧豪（紐約，人力中心中文學校）

我是個愛讀書的人，平時我就喜歡讀書，媽媽也叫我多讀書，所以我每天都在讀書。不管何時何地，我總是帶幾本書，從早上六點到晚上九點，只要有空就讀。

在我們班裡，我是最喜歡讀書的人，因此，暑假的每天我都在讀書，除了吃飯和睡覺我就在讀書。我也常常出去，因為星期一至星期五我有英文課，在課堂裡我有很多時間可以看書和寫字。

我的暑假生活就是在讀書中度過的，讀書使我快樂。高爾基說過：「讀書是人類進步的階梯。」我對此抱堅信的態度。

讀書是人類進步的經歷，也是哺育大腦、讓大腦成長的營養，所以我非常喜歡讀書。透過讀書，我的閱讀能力和寫作能力都有了很大的提高。