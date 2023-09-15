暑假回台灣的那段時間，我們有三天去花蓮玩。在這三天中，讓我印象最深刻的行程就是去花蓮賞鯨。當我聽媽媽說我們要去賞鯨的時候，我迫不及待地等那天的到來。

終於，我期盼的那天來臨了！在正式搭上船之前，我們的導遊詳細解說許多關於鯨魚的知識，在問答時間，爸爸提了一個十分重要的問題：能看到鯨魚的機率是多少呢？導遊說，這個問題是很多人都會有的疑問，我們如果想要看到大型的鯨魚，機率其實只有百分之五而已，就算我們真的看到了大型鯨魚，可能只會看到牠身體的一部分；但是如果看到小型鯨魚，卻可以看到牠的全身，體驗並不比看到大型鯨魚差。

時間過得很快，不知不覺我們即將要上船了。當然，由於安全第一，所以我們需要套上救生衣。在導遊講話的同時，船已經開始遠離花蓮美麗的港口。往右邊看過去，可以看到海岸山脈壯觀的山巒、山明水秀的風景；從左邊望過去，便可以看到無邊無際的太平洋。海風直吹我的臉，感覺無比涼爽。很快的，花蓮港口的建築物已經成了玩具積木般的大小。

過了一陣子，終於發現了海豚的線索！我們的船漸漸把速度減慢，抵達海豚活動的附近。突然，海豚們現身了！當牠們跳出水面的時候，牠們靈活的身體在空中轉了幾圈。導遊說，看到這個招牌動作就知道牠們是飛旋海豚，牠們的特色就是有在空中翻滾的能力。

過陣子，飛旋海豚逐漸消失在海底下，所以我們的賞鯨船轉了方向，開往下個可能有海豚的地點。船隻又開始加速，帶我們到了太平洋另一處。這次我們看到的海豚則是瓶鼻海豚。導遊對海豚很瞭解，很生動地介紹飛旋海豚和瓶鼻海豚的不同，我也邊津津有味地聽導遊解說，邊觀賞這群惹人喜愛的動物。

這次賞鯨能目睹到野生海豚真難得。雖然之前也看過不少海豚表演，但是我並沒有實際看過野生的海豚。就算這次沒看到大型的鯨魚，但是能看到聰明伶俐又活潑可愛的海豚，我已經很知足了。