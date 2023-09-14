App 下載
影音
電子報
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
焦點
川普被起訴
焦點
話題
要聞
快看世界
美國
美國綜合
政治要聞
槍案頻傳
後疫情時代
世界OnAir
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
生活藝文
政策法規
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
U視頻
加州話題
房產理財
加州反仇恨
升學教育
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
反仇恨紀實
北加華人
金山人語
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
休士頓／達拉斯
新賓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
波士頓
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
俄烏戰爭
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
運動
NBA／籃球
網球／高球
MLB／棒球
足球／其它
NFL美足
場邊人語
教育
教育大小事
大學資訊
高中那些事
學前到初中
華人教育基金會
學費與貸款
競賽與活動
親子話題
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
居家設計
消費
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
保險理財
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
社安福利
理財輕鬆學
摩根大通的贊助內容
娛樂
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
道指回吐漲幅 史指連跌兩周
男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇
藝文
兒童世界
海風
淑文（加拿大）
2023-09-14 02:00 ET
風兒吹過浩瀚的大海
匯聚成陣陣波濤
黑夜裡
白色的浪花漸漸淡去
靜默的夜色中
只有海風輕聲的呼喚
上一則
浮雲遊子（上）
下一則
舊金山漁人碼頭
延伸閱讀
核汙水排入海 日本漁民首先受害
看海
骨灰撒馬爾地夫大海? 李玟長眠地選址 二姊：考慮武漢
有一天，你會帶我去看大海嗎？
熱門新聞
戶籍謄本
2023-09-10 02:00
我的太極拳之路
2023-09-13 02:00
夢幻婚禮之後（上）
2023-09-09 02:02
夢幻婚禮之後（下）
2023-09-10 02:02
初老的華麗轉身
2023-09-12 02:02
浮雲遊子（上）
2023-09-13 02:02
FB留言
超人氣
更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢
FB留言