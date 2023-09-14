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道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

海風

淑文（加拿大）

風兒吹過浩瀚的大海

匯聚成陣陣波濤

黑夜裡

白色的浪花漸漸淡去

靜默的夜色中

只有海風輕聲的呼喚

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舊金山漁人碼頭

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