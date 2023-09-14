好事多磨的AP中文考試

學習中文十年，我參加了今年的AP中文考試。儘管這個考試對以後申請大學有幫助，不過我考試只是想知道自己的程度。沒料到的是，這次考試除了測試中文知識，一些 「意外」也讓我學到很多。

我所在的高中不建議九年級的學生參加考AP考試，為了不讓老師為難，我在網上找到一所稍微遠些的高中，也聯繫了那裡的老師，老師說很歡迎我報考，不過已過了報名第一階段，如果要參加，必須多交遲報名費。通過幾次郵件後，我順利報了名，還設置了AP帳號，以後其他的AP考試，也都會在這個帳號註冊登記。

考試前幾周，我又聯絡了負責考試的老師，詢問能否讓我熟悉考場，老師熱情答應，並耐心地帶我看了考試的教室，告訴我考試的程序和電腦如何登入等等，讓我心裡踏實很多。

考試當天，我們早早出門，我還在車上臨陣磨槍複習成語。走進考場，我發現很多中文學校班的同學也來考試了，有點平時上課的感覺，這讓氣氛輕鬆些。

考試開始，第一部分聽力很順利；第二部分是閱讀，我安下心來，準備慢慢地仔細做題。一個半小時後，電腦突然出了問題，退出了考試系統。我嚇了一跳，以為自己按錯鍵。就在此時，另外幾個同學幾乎同時舉手，原來他們也遇到一樣的問題。接下來，老師們開始忙碌，有的重新啟動電腦，有的給AP考試機構打電話。半小時後，老師告訴大家，全美其他考場也出現同樣的問題，這次測驗將在三周後重考。

這讓我既高興又煩惱，高興的是，可以再準備三個星期；煩惱的是，本來的計畫全打亂了。接下來的三個星期，我每天繼續複習筆記，也多做了幾套模擬題。再次回到考場，我比第一次緊張。不過開考後就不緊張了，跟第一次考試比，好像還容易點，也許是多複習三周的結果？

終於到了放榜日，我緊張地登入AP帳戶查詢，電腦上顯示我得了滿分五分。我立刻給父母發了一張照片，讓他們跟我一起慶祝這個好的成績。想想這次考試，就像雲霄飛車般，上上下下。我覺得這次大家的成績應該高於五分！