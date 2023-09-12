前一陣子，媽媽準備好我們的護照，買了飛往義大利 的機票，這天我們終於要飛到義大利了！我們一早出發前往機場，搭的是直飛航班，所以只會花九個小時。我喜歡靠窗位，但妹妹已經先坐在窗戶旁邊了。

到了義大利，我很快就知道為什麼人們那麼愛這個國家。義大利的首都羅馬有非常多名勝 古蹟，也是義大利的文化中心。此外，羅馬的餐廳多得不得了，我一定要試試看當地的gelato。朋友們也到了，所以我們一起到住的公寓，那裡又大又舒適，讓我真歡喜。

晚上，我們吃了有名的義大利披薩。跟美國的披薩相比，我覺得義大利披薩有更多味道，而且沒有太多番茄醬。

雖然我已經知道這個城市很有名，但我還是很驚訝有那麼多遊客。我們去梵蒂岡的時候，排隊的隊伍長到看不見尾巴，幸好媽媽買了特別的票，讓我們可以先進去。一進去梵蒂岡，我們逛了非常有名的藝術博物館 ，真的很豪華，而我最喜歡的是聖彼得大教堂。

第二天，我們去羅馬競技場。雖然正在下雨，但我並不失望，因為羅馬競技場非常壯麗，讓人大開眼界。接著，我們去看羅馬廢墟。我原先以為就是一些房屋，沒想到是一個巨大的城市，包括美麗的房屋和雕像。我拍了許多照片，想好好記住這個難忘的風景。

第三天我幾乎起不了床，實在太累了。但是，我想起這天要去科莫湖，那是我這趟最期待的行程。雖然我愛城市生活，但更愛自然生活，科莫湖有漂亮的風景、舒服的天氣，我可以游泳，又可以在太陽底下睡個溫暖的覺。我們在那裡吃了美味的晚餐，餐廳還可以看見廣闊的山和清澈的湖泊，頓時讓我感覺自己多麼有福氣，好像是世上最受寵的孩子。

明年我們會去哪裡玩呢？