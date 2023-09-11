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萬萬出生記

成譯（俄勒岡州，春和學園）

我的妹妹萬萬前陣子出生了，全家人都很開心，她出生的故事也非常有趣。

那是一個周二的早晨，姥姥把我和弟弟從夢中搖醒：「快起來！今天媽媽要生寶寶了。媽媽和爸爸要八點前到醫院，爸爸還要送你們去上學。」我和弟弟趕緊刷牙穿衣服，吃完早飯，爸爸、媽媽、弟弟和我就坐車出發了。

在學校，我整天都在想：萬萬出生了嗎？她長得什麼樣子？下午姥姥來學校接我，我一見姥姥就問妹妹出生了沒有，姥姥說還沒。

回到家，我和弟弟不安地在沙發上翻來翻去，突然，姥姥的手機響了，是媽媽打來的！她一下子點開了電話，我第一眼就看見了媽媽，她抱著一個粉色的小寶寶。小寶寶的頭髮挺多的，腿上沾了一點血，像隻小青蛙趴在媽媽身上。我問媽媽：「爸爸在哪？」媽媽把鏡頭一轉，我就看到爸爸站在床邊快樂地朝我們揮手。萬萬太可愛了，我都快要哭了！

晚上，我借用姥姥的手機發了信息：「希望你們快快回來，我等不及要看萬萬了！」過了一會兒，媽媽回覆說，爸爸明天一早回家接我和弟弟去醫院看萬萬。我告訴了弟弟，我倆就跳來跳去，開心地叫起來。

周三早上，我們急著想見萬萬，很快地吃完早飯、背好書包等著爸爸。爸爸匆忙洗了個澡，帶上姥姥準備的紅燒肉，我們就一起鑽進車裡出發了。到了醫院、進了媽媽的房間，我第一眼看到的是媽媽，她坐在大床上，然後我看到她旁邊放了小床，裡面就是萬萬！我和弟弟一起跑過去看萬萬，她正在睡覺呢。我和弟弟摸了摸萬萬的臉，然後就去學校了。

那天下午，是爸爸來學校接我的，我上車一看，媽媽、萬萬、弟弟都在，我真開心啊！我好喜歡我的妹妹萬萬，她穿的還是我小時候的衣服呢！

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