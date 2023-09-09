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我的暑假生活

孫奕軒（紐約，人力中心中文學校）

這個暑假，我和爸爸去了很多地方，我們去了羅德島和麻薩諸塞州。

在那裡，我們爬樓梯上到一個很高的塔，雖然很累，但在塔頂看到的風景很美。我們看到大海，也看到船在大海上航行，還有美麗的海灘。

我們也坐船去看鯨魚，鯨魚很大、游得很快，牠們一會兒鑽出水面，一會兒又從另一個地方跳上來，當牠們跳上來時，我們拍了很多照片。

我們還去新澤西州坐船海釣。我在船上看到別人釣到了鯊魚，而我釣到三條魷魚，爸爸也一樣，但我們都很高興。

暑假時，我也跟朋友們去了唐人街，我們在唐人街吃了很多好吃的，比如冰淇淋、麵條、北京烤鴨等等，我們在唐人街玩得很開心。

另外，暑假過後我們要搬家了，因為我要升上高中了，希望離學校近點。想到我就要到新學校開始高中生活，我既興奮又期待！

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

今年暑假我跟我的同學去了夏令營，在那裡我們一起做蛋糕、畫畫、唱歌跳舞，也一起看書講故事，我們玩得很開心。

但暑假中讓我最開心的事，是我在阿姨家學會游泳和打羽毛球。以前我跟阿姨打羽球時，我老是撿球，永遠接不到她打過來的球，現在我不僅能接到她打過來的球，而且還贏了她，大家都誇我很厲害！

另一件讓我難忘的事，就是阿姨開車帶我去了紐約上州的自然公園，裡面有很多蛇蟲鳥類，阿姨和媽媽都很怕蛇，可是我不怕。那裡有條大蟒蛇，牠看起來很凶猛，其實很溫順，如果你叫牠的名字，牠就會往你站的方向爬過來。

當蟒蛇靠近我的時候，我伸手摸了牠，這可把阿姨嚇壞了，當時阿姨還生氣對我說：「以後不可以摸這些爬行動物，牠們很危險。」我知道阿姨是關心我，媽媽也說我的膽子太大了，這條蛇沒有咬我是因為牠是人類飼養的，如果是野生的蛇肯定會咬我，那就危險啦！我聽了以後覺得她們說得很對，以後一定要注意安全。

暑假快結束了，我真捨不得，讓我多玩玩該有多好啊！

新澤西州 紐約上州 北京

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