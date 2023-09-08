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我與鐵定甲蟲的相遇

林芯宇（加州）

有一天，我在學校遇到一隻我很喜歡的甲蟲，於是我就把牠帶回家。我從未見過這種蟲，似乎十分罕見，牠身上有龜裂的痕跡，我非常想飼養，但又對牠十分陌生，所以我開始了解牠的特點。

這種甲蟲叫「鐵定甲蟲」（Ironclad Beetle），喜歡住在腐爛的殘幹下，吃素，不會咬人、不是害蟲、沒有毒性，平均壽命約八年，最特別的是，牠可以承受體重三萬九千倍的重量，這也是牠獨特名字的由來，於是我幫牠取名叫「硬硬」，小名叫「硬寶」── 牠的外殼非常堅硬，而且牠也比我之前養的鍬形蟲小隻，因此我才叫牠硬寶。

我每天都很細心陪伴、照顧硬硬，所以爸媽覺得我已經具備好再養一隻新寵物的能力了！接下來，我想分享我是怎麼照顧牠的：

一、我會去看牠的果凍有沒有吃得太深，否則牠可能會不小心掉進去而且出不來。二、我可以讀懂牠的情緒，像是生氣時，大顎會張開；開心時，觸鬚會伸得很高。三、我會看牠的觸鬚有沒有垂下，通常垂下就不太願意再活動了，代表十分疲憊。四、牠身體如果出現白色斑點時，我會以噴水器幫忙補充水分，白色斑點會消失，也會變得活力滿滿。

我常常帶硬硬去前院玩，妹妹也會追隨。因為硬硬可以承受很重的重量，所以我很放心地把硬硬交給妹妹把玩，接著我就去抓其他昆蟲了。後來妹妹急忙跑到我身邊來說，她不小心把硬硬輾死了！我傷心欲絕，根本無法相信，既生氣又傷心，把硬硬埋葬後就失落地回家了。到家後，馬上問妹妹到底發生了什麼事？原來，妹妹把硬硬放在滑板車的手把上，不小心讓硬硬摔下車來，而且輾到牠最脆弱的地方：脖子。

硬硬沒有壽終正寢讓我覺得很可惜，我開始思考為什麼會這樣？我發現我在一知半解的情況下沒有了解到，牠的力量要平均分配才可以承受如此的重量，導致悲劇發生。還有，我不該把我珍貴的昆蟲交給年僅四歲的妹妹把玩，生命很珍貴，大多數的人都覺得昆蟲大同小異，但對照顧昆蟲的人而言，每隻昆蟲都是獨一無二的，這就是我要深刻反省的地方。

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