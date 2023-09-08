我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

勿忘我

陳思（北卡羅萊納州）

叢中點點藍，光下眨眨眼。

去年從這過，你被我發現。

花瓣像鼠耳，體小如草尖。

你是勿忘我，銘記在心間。

上一則

台灣文資國家隊前進雪梨 攜手國際共創新願景

下一則

詠蟬

延伸閱讀

DE BEERS 詠歎四季 華麗蛻變

DE BEERS 詠歎四季 華麗蛻變
豐收的喜悅

豐收的喜悅
高齡女性乳癌篩檢 研究：85歲以上逾半「過度診斷」

高齡女性乳癌篩檢 研究：85歲以上逾半「過度診斷」
一個陌生女人的來信（二二）

一個陌生女人的來信（二二）

熱門新聞

巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02
「明代三十二長城」被攔腰折斷。（取材自微博）

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

2023-09-04 00:05
楊麗玲∕圖

小費知多少

2023-09-02 02:02

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果