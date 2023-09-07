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弟弟的乳牙

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

幾個星期前，我們全家人開車出門玩。有一天，我和弟弟剛坐上車，他就用他的夾克打我，我很生氣，所以也用我的夾克打了一下他。結果，不小心讓衣服上的拉鏈打到了弟弟的牙齒上，他的一顆乳牙就這樣掉了下來。

弟弟的牙齒掉了，還流了很多血，他很生氣，而當發現他的牙不見了，就更生氣了。我只好在車上給他找牙，還好那顆乳牙就掉在他的腳底下。他自己撿起了牙齒，用紙巾包好，然後就隨手放到了車門上的儲物格裡。

第二天，我們繼續坐車出遊。一上車，弟弟突然大叫起來，說他的牙齒不見了。原來是媽媽把那個包了牙齒的紙巾當作垃圾給扔到垃圾桶了。晚上我們回到住處，媽媽便仔仔細細地把每一個垃圾桶裡的紙巾都認真地查看了一遍，最後，在一個垃圾桶的最底下終於找到了弟弟的那顆小牙齒。我和爸爸媽媽都很高興，弟弟卻是一副滿不在乎的樣子，接過了他的牙齒，放進了盒子。他想要他掉下的乳牙，其實是為了等牙仙子給他錢呢！媽媽感到很傷心，她覺得弟弟在乎的並不是他的乳牙，而是牙仙子給他的錢。

我記得我小時候，也曾經有一顆乳牙掉在了後院的草坪中，媽媽蹲下身子，在地上的草叢找了很長時間，才在草叢裡找到了我的那顆乳牙。那時的我看到媽媽找到牙齒後，真的比弟弟高興多了。

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