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金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

獼猴挖井

錢欣葆（中國）

火紅的太陽高高掛在天空，大地簡直快要被烤焦了。一連三個月沒有下雨，村邊池塘裡的水愈來愈少了。池塘裡的水是全村唯一的飲用水源，剩餘的水用完後怎麼生活？動物們都十分擔心！

獼猴想光急沒用，還是挖一口水井解燃眉之急。他從家裡拿出工具，在大樹旁邊開始掘土挖井。挖井是力氣活，獼猴幹了一會就累得氣喘吁吁。狗熊和狐狸見獼猴在挖井，走了過去。狗熊冷冷地對狗熊說：「你這麼瘦弱，居然想挖井，真是癡心妄想，不自量力！」

狐狸看了忙挖井的獼猴，譏笑道：「你這麼努力挖井，圖什麼呢？是想出風頭吧？你想出名想瘋了！」

獼猴不理睬狗熊和狐狸，繼續用鐵鏟掘土，放入竹筐，然後爬上來，用繩子把裝滿泥土的沉重竹筐拉上來。大象看到獼猴在忙碌地挖水井，急忙走了過去。大象什麼也沒有說，就用長鼻子升下去，把裝滿泥土的竹筐拉上來。有了大象的配合，獼猴挖井的進度快多了。

狗熊和狐狸在大樹下睡了一覺醒來，感到十分口渴，急匆匆去池塘邊喝水。來到池塘邊，他們才發現池塘裡剩餘的水早已被別的動物喝光了。半天沒有喝到水，狗熊和狐狸感到嗓子裡快要冒煙了，急得像熱鍋上螞蟻團團轉。

獼猴和大象挖的井中冒出了許多清澈的水，他們用吊桶吊起來喝，覺得格外清涼甘甜。獼猴見小鹿、灰兔、松鼠走過，招呼他們都來喝井水解渴。狗熊和狐狸躲在大樹後邊偷偷向水井邊張望，他們很想也能喝水解渴，可是又不好意思走過去。

獼猴早就看出了狗熊和狐狸的心思，大聲對他們說：「別不好意思了，快過來喝井水吧！」狗熊和狐狸聽獼猴這麼說，急忙從大樹後跳出來到水井邊。他們接過獼猴遞過去的水桶，「咕咚、咕咚」大口喝了起來。狗熊和狐狸喝完水，對獼猴說了謝謝。

獼猴對狗熊和狐狸說：「要謝，應該謝大象，沒有他的幫助不可能成功。你們說的話聽起來很不舒服，但我把冷嘲熱諷當作激勵，更加堅定挖井的信心和決心。所以，我也要謝謝你們啊！」狗熊和狐狸你看看我，我看看你，慚愧低下頭。

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