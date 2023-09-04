暑假時，哥哥的小提琴老師為了迎接暑假的到來，並獎勵辛苦練琴的學生，特別在我們市區的冰淇淋店舉辦了活動，只要願意來表演的學生都可以免費獲得一杯飲料或冰淇淋。雖然我並不是那位小提琴老師的學生，但是她也很歡迎我來表演，當她知道我會跟哥哥一起合奏時，她非常高興。

其實我一開始知道有這個表演時，我並不想去參加，就算有免費的冰淇淋也吸引不了我。我在學校弦樂隊裡的演奏經驗，都是跟很多人合奏，比較缺乏獨奏的機會，而獨奏比起合奏又更考驗我的拉琴技巧，所以讓我很擔心。但是媽媽和哥哥一直很鼓勵我去表演，這樣我才會有更多的演奏經驗。媽媽知道我的顧慮，也擔心如果讓我一個人獨奏，我的壓力會太大，所以便向哥哥提議，可以陪我一起演奏，這樣我的壓力才不會太大。哥哥二話不說，就答應了媽媽的提議。

哥哥除了有和我的二重奏外，因為他很喜歡小提琴，所以也報名了獨奏。我和哥哥一起演奏的曲子，對我來說很簡單，所以我沒有練很久就練好了。

到了表演當天，我提心吊膽拿小提琴走進冰淇淋店。沒想到，我學校弦樂隊的老師也在這裡，原來她也要和她的女兒表演二重奏。剛開始我很緊張，心裡七上八下的，但因為我們是最後表演的人，我看了前面許多學生的演奏，覺得不是非常難，於是慢慢放下心來，也覺得比較不緊張了。輪到我和哥哥演奏時，我沒有想太多，告訴自己只是把在家練習的拿到外面演奏而已。然而，後半段我不小心拉錯了幾個音，但還是繼續演奏到最後。媽媽說，我能在拉錯時，不疾不徐地完成演奏，已經非常不錯！我聽媽媽這樣說，也覺得我這次的演奏很好。

這次的演奏，我學到了要用開放的態度來迎接新機會，不要因為怕拉不好，不要因為怕失敗而裹足不前，就算不小心拉錯，我也可以累積更多的經驗。當我有更多的經驗時，就不會因為緊張而拉錯音。以後如果還有演奏的機會，我也會更積極參加。