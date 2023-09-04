我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

小提琴表演

鄭丞勛（伊利諾州）

暑假時，哥哥的小提琴老師為了迎接暑假的到來，並獎勵辛苦練琴的學生，特別在我們市區的冰淇淋店舉辦了活動，只要願意來表演的學生都可以免費獲得一杯飲料或冰淇淋。雖然我並不是那位小提琴老師的學生，但是她也很歡迎我來表演，當她知道我會跟哥哥一起合奏時，她非常高興。

其實我一開始知道有這個表演時，我並不想去參加，就算有免費的冰淇淋也吸引不了我。我在學校弦樂隊裡的演奏經驗，都是跟很多人合奏，比較缺乏獨奏的機會，而獨奏比起合奏又更考驗我的拉琴技巧，所以讓我很擔心。但是媽媽和哥哥一直很鼓勵我去表演，這樣我才會有更多的演奏經驗。媽媽知道我的顧慮，也擔心如果讓我一個人獨奏，我的壓力會太大，所以便向哥哥提議，可以陪我一起演奏，這樣我的壓力才不會太大。哥哥二話不說，就答應了媽媽的提議。

哥哥除了有和我的二重奏外，因為他很喜歡小提琴，所以也報名了獨奏。我和哥哥一起演奏的曲子，對我來說很簡單，所以我沒有練很久就練好了。

到了表演當天，我提心吊膽拿小提琴走進冰淇淋店。沒想到，我學校弦樂隊的老師也在這裡，原來她也要和她的女兒表演二重奏。剛開始我很緊張，心裡七上八下的，但因為我們是最後表演的人，我看了前面許多學生的演奏，覺得不是非常難，於是慢慢放下心來，也覺得比較不緊張了。輪到我和哥哥演奏時，我沒有想太多，告訴自己只是把在家練習的拿到外面演奏而已。然而，後半段我不小心拉錯了幾個音，但還是繼續演奏到最後。媽媽說，我能在拉錯時，不疾不徐地完成演奏，已經非常不錯！我聽媽媽這樣說，也覺得我這次的演奏很好。

這次的演奏，我學到了要用開放的態度來迎接新機會，不要因為怕拉不好，不要因為怕失敗而裹足不前，就算不小心拉錯，我也可以累積更多的經驗。當我有更多的經驗時，就不會因為緊張而拉錯音。以後如果還有演奏的機會，我也會更積極參加。

上一則

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

下一則

台灣，我又回來了

延伸閱讀

庫市台中友誼城市活動 木琴演奏會琴聲飄揚

庫市台中友誼城市活動 木琴演奏會琴聲飄揚
「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼

「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼
夏日最受歡迎甜點 冰淇淋三明治DIY

夏日最受歡迎甜點 冰淇淋三明治DIY
浪漫避暑 南加燭光音樂會巡演 票價最低30元

浪漫避暑 南加燭光音樂會巡演 票價最低30元

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美