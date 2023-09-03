我家裡的每個人都非常關心對方，我們在一起很開心。

每當我放學回到家時，家裡的溫馨都會讓我覺得無比歡喜，家給我快樂的感覺。在家人的呵護下，我過著快樂、幸福的生活。家人對我總是和藹可親的，爸爸媽媽很少對我們發火，他們很尊重孩子們，很多事情都讓我們自己做決定。

記得小學快畢業的時候，我們要報名上初中，爸爸媽媽讓我們選自己想要去的中學，然後我們一起做了決定。記得還有一次，我們想在學校看一場表演，當我們問爸爸媽媽可不可以去時，他們說我們可以根據作業情況自行決定。

我的媽媽很勤勞，她每天要整理家裡、煮飯，還要照顧弟弟。每天我放學回到家時，媽媽已經把美味的晚餐準備好了。媽媽總是很擔心我們的健康，她很關心我們。我的爸爸很勤奮，他每天早早出門上班，很晚才回家。但只要有空，他就會照顧弟弟們並和他們玩。爸爸周末常常帶我們去公園，跟我們打籃球，他教了我很多新技能。

弟弟們雖然有時非常調皮，但也很可愛。他們喜歡在房子裡跑來跑去，也喜歡用我們家裡的材料建造東西。除了玩耍之外，他們還經常幫助媽媽。記得有一次，我跟弟弟玩了一個遊戲，從那天起，他就天天想要玩那個遊戲了。

我的姊姊很喜歡跟我聊天，她總是在我身邊幫助、照顧我，我可以放心告訴她任何事情，因為她都能理解。有次我向她傾訴遇到的問題，她很快就幫我解決了這個問題，我很幸運有這樣的姊姊。

我真的很愛我的家，我在這個家裡很幸福，我很感恩我的家人。