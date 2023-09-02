我的名字叫做嚴衍楷，今年十歲。家裡有四個人：爸爸、媽媽、哥哥和我。我的爸爸和媽媽現在沒有去辦公室上班，哥哥比我大兩歲，他今年上八年級。

我的愛好是讀書、打棒球和打籃球，而我最喜歡的事情，就是跟我的家人去露營以及度假。我和我的家人常常旅行，比如我們今年去了台灣和中國。雖然台灣和中國的天氣很熱，可是我們玩得很開心，因為我們見到了我們的家人，也吃了很多當地好吃的食物。

這就是有關於我的介紹，我希望能成為大家的好朋友。

麥小耘（加州 ，學園雙語學校）

我叫麥小耘，今年十一歲。我家有四位成員，分別是爸爸、媽媽、妹妹和我。我的妹妹就讀二年級，而我則是五年級。我會說英文、中文，以及廣東話。

我喜歡跟我的家人玩遊戲，除了跟家人一起玩之外，我還喜歡讀書，因為讀書讓我感到非常快樂。

我最喜歡的顏色是藍色。對我來說，藍色看起來最好看。我沒有寵物，但我喜歡的動物是老虎。我之所以會喜歡老虎，是因為在我很小的時候，收到一隻老虎娃 ，從那個時候開始，我跟老虎娃娃形影不離，我去哪裡，牠也跟我去。

我也喜歡打網球，因為在我五、六歲的時候，我的爸爸就開始教我打網球。

一直到現在，我還是很喜歡網球這項運動。

總之，我有很多愛好，我喜歡跟家人一起玩、讀書，還有打網球。我希望大家能夠更加認識我！