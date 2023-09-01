今年暑假，媽媽想帶我到台灣參加學習的活動，正好台北的乾媽一家去了洛杉磯 ，她邀請我們到她家去住。

乾媽的公寓房間很多，所以外婆、媽媽和我三人一起住進來。

當我初次看到乾媽的愛犬科比時，我很難相信那是一隻活生生的動物，牠長得實在太漂亮了！黑亮有神的大眼睛及黑圓的鼻子，嵌在不大不小毛茸茸灰色的身上，像極了一個可愛的玩具狗，若不是牠眨眼或聳聳耳朵，我真的會以為是玩具店中陳列的小狗。

乾媽的管家米娜阿姨告訴我們，科比是非常重感情的小狗，當她發現小主人離家到美國讀書去了，牠在她房間連續三天都不肯出來，似乎一直在感傷中。

雖然我們家沒有養小動物，但是我喜歡讀有關動物的書。科比和我相處得非常愉快，我在家時，牠常活蹦亂跳找我玩；我在沙發上看書，牠自動安靜地蜷曲在我腳邊。我出門回來，牠也會興奮地手舞足蹈歡迎我，就好像許久不見的老朋友非常親熱。

米娜阿姨告訴我們一件有趣的往事，有天，乾媽放了餅乾在茶几上後，就去忙其他事情，不久乾爹來到客廳坐在沙發上，邊看電視邊吃那包餅乾，由於太專心看節目，所以沒有理會身邊不停拍打他大腿討吃的科比。後來乾媽來了，見到這幕責問乾爹，為何吃科比的食物？乾爹大吃一驚，「人與狗爭食」惹得全家大笑不已！乾媽問乾爹狗食好吃嗎？乾爹不好意思地說「完全沒有味道！」因為他原先以為是健康食品，所以不曾在意有沒有甜鹹味道。

不知道是不是小時候曾被狗嚇過，對溫馴可愛的科比，外婆總是躲躲閃閃的，不喜歡牠跳上來親熱，善解人意的科比也可能覺得：為什麼我這麼討大家的喜歡，偏偏你卻躲著我？外婆越躲，科比越纏著不放。外婆曾說，這麼漂亮可愛的小狗，我的確喜歡，但只想隔著距離看，不想牠靠近。我建議外婆，何不壯起膽子，輕輕拍拍摸摸牠，表達善意，牠如果知道您喜歡牠，也許就不會不停想討好您了。

再過一個星期，我就要和科比說再見了，希望我們彼此美好的回憶，在下一次到台灣時，能夠立刻有老友重逢的喜悅！