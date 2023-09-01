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舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

溜滑梯

唐明敏（台灣）

一階一階爬上去

抵達高處吸口氣

準備姿勢先擺好

蹲下坐穩一溜煙

耳邊風聲呼呼叫

朋友拍手喊加油

還沒留神想清楚

已經衝到地平面

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不一樣了

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一九九四年洛杉磯地震

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