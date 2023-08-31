《歡樂滿屋》（Full House）是美國一部情景喜劇，故事描述的是一位喪偶的年輕爸爸與三位幼女，孩子們的舅舅和一位爸爸的朋友一起幫助爸爸育兒，於是，在一座房屋裡開始了三個大男人共同撫育三個小女孩的生活。伴隨孩子的成長，家長遇到各種問題，劇情妙趣橫生，同時又不乏人生的哲理。

我的童年時期生活在日本 ，雖然劇中人物的對話是日語配音，但我由此看到了一個和日本不一樣的美國社會，讓我幼小的心靈充滿了好奇和想像。後來，當爸媽告訴我，我們要搬到美國生活時，我非常興奮，想著自己也即將過上《歡樂滿屋》般的美國生活了。

然而，剛到美國，在學校我什麼也聽不懂，只有回到家，在電視上看《歡樂滿屋》時，我才能根據了解的劇情，聽懂一些英語對話。正是從這部電視劇開始，我慢慢地學會了英文，並開始了解美國文化。

《歡樂滿屋》的故事發生在舊金山 ，離我居住的俄勒岡州不遠。我們全家曾開車去舊金山旅遊。當我第一次看見金門大橋 、滿街的有軌電車、起伏的街區道路，這些劇中見過的場景一個個從螢幕上進入了我的眼簾，帶給我莫大的驚喜。

如今，過去的《Full House》已發展到了《Fuller House》，我也漸漸長大了，英文自然有了長進，對美國的文化也有更深的了解。最近的一次舊金山之行，卻再次把我帶回到這個童話般的故事裡。前不久，我和一位朋友一起拜訪了她暫住舊金山的朋友，他們正好也是《歡樂滿屋》的劇迷。於是，幾個劇迷們就一起去了《歡樂滿屋》的外景地遊玩。

其實，劇中的故事都是在攝影棚裡拍攝的，主角的房子只取了一座私人住宅前門的一個鏡頭。隨著這部劇的播出，不斷有劇迷們來拍照，這戶人家可謂不勝其擾。雖然如此，我們還是忍不住在這著名的門前又打擾了一下。這幢房屋和一九八七年拍下的情景相比，有了不少的變化，門由紅色變成黑色；門前的樹早已高過屋頂；門口台階前加了一道矮鐵門、上了鎖，還立了一塊告示牌：「私人住宅、禁止入內」，為了尊重房屋的主人，我們匆匆拍完照就離開了。

接著，我們來到了阿拉莫廣場。這是《歡樂滿屋》片頭的取景地。片頭的場景是他們在綠茵茵的草地上，鋪上墊子野餐，一副其樂融融的溫馨畫面，於是我們也模仿了劇中的畫面，拍了一張重溫經典的紀念照。此時，那熟悉的主題曲旋律，彷彿就在我耳邊緩緩響起。