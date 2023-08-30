紐約上州 這一帶，藍天綠水青山，自然就會有很多動物在這裡生活。今天來講白尾鹿斑比參加夏令營的故事。

斑比是在今年五月底出生的，牠出生不到一個小時就會跑會跳，跟著鹿媽媽漫山遍野到處跋涉，今天在這裡、明天去那裡。媽媽示範給牠看，什麼漿果可吃，什麼草不可吃，哪裡可以安全過夜，哪裡可安全過馬路。

可是最近發生了一件事，擾亂了牠們的生活。牠們棲息的那片地方要「發展」，這是人類的語言，就是建橋修路，蓋房子給人類住，再也不只是野生動物們的家園。

怎麼辦呢？鹿媽媽聽說森林裡舉辦夏令營，討論怎麼應對這個情況，於是帶著斑比參加。

一般情況下，鹿是群居動物，三五成群行動，比如三隻母鹿帶著兩隻小鹿，或一隻母鹿帶著兩隻小鹿；小公鹿一歲就會獨立，有時幾隻小公鹿一起行動。像夏令營這樣一下子幾十隻鹿聚在一起的盛況是十分少見的。鹿媽媽和其他鹿討論的時候，斑比就和其他小鹿追逐嬉戲，牠很高興有這麼多朋友一起玩。

通常，小鹿一出生就本能地知道怎樣避開危險，牠們的天敵包括熊和狼等，當然也包括人類。特別是在上州，有些喜歡打獵的人類會申請狩獵牌照，在打獵季節會獵殺熊或鹿，還有野雞、野鴨、野兔這樣的小動物。人類認為這樣可以控制野生動物的數目。

鹿媽媽在全體大會上得知，人類的存在，把天然的環境改變了。據住在早已「發展」地區的鹿現身說法，牠們已經厭倦總是對人類保持警惕，而且住宅區不允許打獵，人類也不會有惡意，食物豐富，其實是比野外更容易生活的，只要保持一定的距離，互不打擾，鹿可以和人類和諧相處。

牠們還說，在野外，每年約有一半的小鹿死於被捕食或疾病，不過在人類的住宅區，鹿的死亡率很低，所以近年在住宅區可看到愈來愈多鹿。

但如果鹿媽媽想培養孩子保持傳統、野外的生活方式，不畏懼覓食艱難、不畏懼其他天敵，自由奔放，那就要搬家了。討論很熱烈，鹿媽媽看著斑比想：斑比是個男孩，一年後就要離開去過獨立生活。這樣吧，到那時看看斑比夠不夠強壯，能不能適應新環境，讓他自己決定是留在發展地區還是搬到更北邊的山林去吧。至於我自己，如果明年斑比有了妹妹，或我生了雙胞胎，也許就留下來了。

環境在變，動物和人類相處之道也在變啊。