四年前，我熱切前往老舍故居參觀，只可惜門上的一紙「正在維修」的通告把我攔在了門外。今年夏天，修葺一新的老舍故居向我敞開了大門。

老舍故居是一座位於北京 豐盛胡同的傳統四合院。故居並不大，約四百平方米。現在把以前十九個房間分成了三個展區，展區中央是一個小院，院中有老舍先生和夫人在一九五三年共同種下的柿子樹，故大家稱其為「丹柿小院」。

在第一個展區裡，我認真閱讀了老舍的生平簡介。老舍小時候家境不好，就連學費也交不起。有一位宗月大師看到了老舍的潛力，提供他上私塾學校的資助。我看著懸掛在牆上的宗月大師畫像，想起了第一次讀老舍散文《宗月大師》的感想。

老舍先生把宗月大師的形象描寫得惟妙惟肖，我覺得不敢相信，難道世界上真的有這樣善良的人嗎？先生用樸實流暢的寫作風格，道出了一段感動無數讀者的故事，使得我這樣的小讀者認識到—— 一個人的善舉可以改變另一個人的命運。

這個展區裡陳列一些老舍先生在英國和美國講學的照片。特別有意思的是牆上的兩張用毛筆書寫過的紙，上面是當年老舍先生教漢字和中文對話的教材，一旁的老式留聲機裡播放著一兩句他的教學語音。

這讓我聯想到如今那些積極學中文的美國華裔 學生，他們用網路和國內的學生交流，互學語言和文化。無論是老舍先生，還是這些學生都充當文化使者角色。

故居的其他兩個展區展示了老舍的生活，裡面擺放家具、書桌、書法 作品，以及各種花瓶和陶器。從屋子中能望到院中老舍先生的塑像、大魚缸和柿子樹。

我以前朗誦過他的散文《貓》，文章裡對貓的觀察與習性的總結，讓貓的形象活靈活現。老舍先生有許多關於花鳥魚蟲的散文，每篇都充滿細節，看得出他是個熱愛生活的人。

充滿感慨地離開老舍故居時，我看到有很多人仍陸陸續續進出。老舍的崇拜者真多呀！隱約聽到有人小聲感嘆道：「老舍真是個神人！」