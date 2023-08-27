今年暑假，我和爸媽回了中國一趟，從波特 蘭到中國，我們轉了很多次飛機，都有點被轉暈了。

首先，我們從波特蘭飛洛杉磯 ，路上我們的行李出了一點問題，給我們造成了很大的不方便，幸好貴重的東西沒有放在裡面。到了洛杉磯，我們接著轉機去日本東京，這回一路順利，我在飛機上看了動畫片，還和媽媽玩撲克牌遊戲。

順利到達東京以後，我們繼續轉機去香港 。在香港，我們去了一座山上遊玩，那裡的風景很好，我玩得很開心。

接下來，我們又飛往成都，兩個小時後終於抵達奶奶家，這時已經是晚上十一點了，我馬上就上床睡覺了。

我們在中國玩了一個半月左右，接著又開始反向轉機回美國。幸好從成都到香港非常順利，我們在香港迪士尼玩了一天，還去了水上樂園，非常開心。然後我們從香港轉機到日本大阪，接著飛往洛杉磯。

到達洛杉磯以後，入境美國時，排隊花了很長的時間，海關官員還問了我們許多問題，比如：你們有沒有帶肉？有沒有帶植物？有沒有帶其他活的東西？真奇怪，我們的行李箱怎麼能裝得下一隻動物。

後來，總算入境美國了，我們繼續飛往波特蘭。到家以後，我發現我養的小魚從魚缸中消失了。我們去中國時，把魚交給鄰居照顧，魚卻突然不見了。這時，我想起了在波特蘭機場曾看見一隻青蛙，但我一轉身，那隻青蛙又不見了。那會不會是上帝在告訴我，他把我的小魚帶到了天堂？

這次回中國轉機很麻煩，但是玩得非常開心！