每一個人都有自己的夢想，我的夢想是成為一名護士。雖然會有很大的壓力，但也有很多美好的時刻。

我一直想訪問其他國家，而護士可以去很多國家工作和旅行。當我還小的時候，我就想幫助別人，改變人們的生活。我自認很有愛心也很體貼別人，看到別人開心我也就開心。我也喜歡接受挑戰，而成為一名護士當然充滿挑戰，需要付出很多努力，護士的工作不僅僅是需要投入很多心力，有時壓力也很大。但這些我都不怕，我要不斷進步，好實現自己的夢想。

明年，我計畫在醫院當志工，這可以讓我獲得經驗，幫助我更了解護士的工作是怎麼樣的。我知道這並不容易，但只要我不斷地告訴自己「我做得到」，我想我一定就能成為一名護士！

陳葉靈（紐約，人力中心中文學校）

我的夢想是成為一名醫生，因為醫生可以賺很多錢，不但可以幫助他人，也可以幫到自己。我的夢想是成為一名醫生並變得富有，這樣我就可以買任何我喜歡的東西。

為了實現成為一名醫生的夢想，我在學校要努力學習。在學校裡，當老師為我們講解課程的內容時，我要更加專注，做好筆記，下課後認真複習。即便學校裡有些人與我合不來，為了將來能成為一名醫生，我也會努力對他們友善一點，因為醫生不能選擇病人，無論患者是誰，醫生都要治療他們。

一個醫生必須聰明才配得上這份工作，這就是為什麼我必須努力學習，加強練習我的中文和數學。在生活中，很多醫生需要解決數學問題。另外，我需要加強中文練習，是因為有些病人只懂中文。所以，我會為了實現當醫生的夢想而努力。