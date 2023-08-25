寫作是一種表達方式，這是一種將想法寫在紙上的方法，可以讓我找到許多問題的答案。如果我努力地思考，我可以說出我想說的話，而不用擔心誰能聽懂我在說什麼、誰願意聽或誰不願意。我喜歡詩歌，而且我寫了很多詩，有些我很滿意，有些則需要改進，但我仍然收穫很多。我真的很喜歡寫作，我的夢想是長大後成為一名作家。

每當我寫作的時候，我經常會發現自己寫的是回憶、痛苦、自卑，總的來說是一種渴望。我內心的一部分想要再次成為那個小孩，去公園打籃球、投籃或者做任何事情，直到天黑。在成長的過程中，發生過的一切都顯得那麼遙遠。隨著年齡的增長，一切似乎都如此重要，無論是對未來還是現在，無論它是否為真實。這就是為什麼我那麼喜歡當一個天真無憂的小孩。

但我知道，我不可能再次經歷這一切，因為隨著每一秒的流逝，我們都在成長。回顧過去，當我和自己喜歡的人在一起時，這真的讓我開始思考。因為過去和現在發生在我身上的事情，我有太多想說的了。但有時，我很難弄清楚哪些事情才是真正重要的，我應該聽誰的或忽略誰的，我很難找到合適的詞彙，把我的想法用流暢的語言表達出來。

當我忙於無所事事或某一件小事時，我的思想和心靈無法正確區分什麼是真實或虛構。有些日子，我做任何事都沒有動力，但無論如何我都要堅持下去，即使我全身都在顫抖，我的每個部分都因為睡眠不足而感到沉重和疲累。當我熬夜到凌晨三點，並將工作完成得近乎完美之前，我的身體無法正常運作，我希望一天可以趕快結束，讓我可以躺枕頭上休息幾個小時。

但隨著時間的流逝，我將面對現實，即使一切都如此緊湊地融入如此微小的時刻，卻意義重大。我想告訴全世界我的內心感受，雖然它很脆弱，但它可以擁抱讀者，讓他們知道無論他們正在經歷什麼，他們並不孤單。

我可以透過增加自己的信心，並將時間花在我喜歡的事情上來追求我的夢想，也許有一天我們可以說，這一切都會沒事的。