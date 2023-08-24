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暑假計畫

Michael Lo （紐約，美蓓學校）

今年的暑假比較特別，因為這是疫情結束後的第一個暑假，也是我完成了小學階段的暑假。我既興奮又期待。

今年的暑假，我計畫在上完暑期班之後可以有一個遠遊，放鬆一下自己，然後回歸校園迎接我的初中生涯。

為了準備面對新學年的挑戰，我要更努力學習，所以在暑假期間，我安排自己每天都要上英文跟數學課。暑期課所學的新東西都挺有挑戰的，因為難度加大了，但我很喜歡這樣的挑戰，每當我做對一道題，都很有成就感。

在老師的幫助下，我發現我對數學的興趣更大了，透過不同程度的挑戰，更能訓練我的耐心，讓我可以冷靜地去解題。

英文就比較沉悶了一點，但我很喜歡寫作，所以我開始學習寫一些長篇故事，還挺有意思的。長篇故事不是一下就可以完成的，每星期都要修改一些，所以我的故事還在寫作中，希望在暑期班結束時，我也可以完成這個故事，並能得到好評。

除此之外，每個周末我還要上中文班，因為中文是很重要的語言之一，也讓我更了解中國文化。我的中文老師很好，她的教學讓人很容易吸收、理解，我因此學到了很多關於中國的知識。

這個暑假特別充實而開心，畢竟我在辛苦學習後會迎來一個輕鬆的度假。在我結束暑期班後，媽媽安排了一個旅遊計畫，但我還不知道是去哪裡，希望可以去中國旅遊，因為我從來沒有去過中國。我嚮往去北京天安門、登長城，看看老北京的繁華和歷史的痕跡，也想去上海迪士尼樂園。我還想看看東方明珠塔的夜色燈光，去廣州看看那條小蠻腰，並嘗試各種風味的美食。

若是因為時間不夠，去不了中國，我就想去坐郵輪。因為疫情，我已經很長時間沒有長途旅遊了，坐郵輪可以盡情放鬆，也不用太長時間，所以這個成行機會相對較大。畢竟今年是結束疫情的第一年，我覺得我們應該要好好放鬆一下，令自己回歸疫情前的生活模式。

我的暑假一轉眼就過去了，時間過得飛快。真希望我的暑期會如我的所想一一實現，那我就心滿意足了！

疫情 北京 郵輪

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