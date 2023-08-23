大橡樹鐘／《森林小學的鐘》系列之三

白鬍子山羊一見到大砲鐘，就想將它帶回森林小學；當地的鎮長巴不得大砲鐘早日離開，滿口答應白鬍子山羊的請求，而且免費奉送。恰巧這時，下午一點鐘到了，大砲鐘準時「砰砰砰」怒吼三聲，白鬍子山羊的耳朵快被震聾了。

「哎呀，這砲聲一響，森林小學的學生還敢出門嗎？怪不得鎮上見不到一個遊客。」白鬍子山羊愈想愈怕，急著向鎮長搖頭。

時間老人眼觀六路，耳聽八方，他望見大森林的貓頭鷹正四處尋找白鬍子山羊，就催促白鬍子山羊趕快回去。

白鬍子山羊一拍腦袋，想起大森林有個規矩，遇到困難就找大橡樹上的貓頭鷹，因為貓頭鷹見多識廣。

白鬍子山羊火速回到大森林，告別了時間老人，急著去向貓頭鷹報到。貓頭鷹沒有功夫理他，她正籌畫大事呢。

貓頭鷹吩咐大象拔起一棵筆直的樹，平放在大橡樹下；她又喚來尾巴細長的老鼠、尾巴蓬鬆的松鼠、沒有尾巴的天竺鼠、前後肢間連著薄膜的飛鼠、長著許多刺的豪豬和小黑眼睛的河狸，要求他們將大象拔來的那棵樹打磨成有刻度的標尺。

這六種門牙特別厲害的動物，日夜加工，圓滿完成了任務。

貓頭鷹這才用她銅鈴般的綠眼睛盯著白鬍子山羊，不緊不慢地說：「你沒有找到鐘嗎？我來向你介紹剛完工的大橡樹鐘。太陽照在大橡樹上，大橡樹的影子會留在地上有刻度的標尺上。太陽移動，留在標尺上的影子也隨著移動。

根據太陽位置測算時間，下午一點鐘時，大橡樹的影子會留在標尺上某一個刻度。我會去別處找來響鳥，設法訓練他們識別標尺，準時在大橡樹上高聲鳴叫。」

終於迎來那個陽光明媚的下午，紅嘴、藍羽毛的響鳥站上大橡樹鐘正式報時。大森林第一次發出世上稀有的響鳥鳴叫的聲音，所有動物凝神靜聽。森林小學的學生們聞聲而來，白鬍子山羊幸福地閉著眼睛享受這一刻。受大橡樹鐘的吸引，許多小動物跳躍著、奔跑著，爭著向白鬍子山羊報名入學，森林小學一片歡聲笑語，喜氣洋洋。（系列完）