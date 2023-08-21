暑假回台灣時，我們和爺爺、奶奶一起到遠雄海洋公園玩，海洋公園裡有海洋動物的表演，還有許多好玩的遊樂設施。

那一天，剛好是我的十二歲生日，因為我很喜歡海洋動物，所以媽媽特別安排了這趟旅遊為我慶生。

我們來到海洋公園時，早已人山人海。我們拿著海洋公園的地圖，興奮地討論要先玩什麼，最後我們決定搭纜車，從最高處的遊樂設施玩起。

搭上纜車，我從高處俯瞰整個海洋公園和美麗的海岸風景。一會兒的時間，我們就到達公園的最高點。走出纜車，我們先去玩了碰碰船，我和奶奶坐在同一艘船上，我緊握方向盤、腳踩油門，小船緩緩前進。我四處張望，尋找其他家人的船，看到後就趕緊踩油門撞他們的船。我們互相碰撞、互相躲避，好玩極了！

但是，我覺得最好玩和最刺激的遊樂器材是海盜大驚航。海盜大驚航就像雲霄飛車般，不過是在水上航行，而且還會從很高的地方快速滑下去。每當從高高的地方滑下來時，媽媽就會大聲尖叫，她的尖叫聲響徹雲霄，惹得我們大家捧腹大笑。

除了好玩的遊樂器材外，我們還去海洋劇場 看海豚表演。海豚和海獅的表演都是搭配故事情節的。海豚的表演是在講一個關於阿美族的傳統故事：海豚精靈會保護海洋，還會去救人。看了海豚精采的表演，讓我更喜歡海豚了。緊接著，我們去看了海獅表演。舞台中有一隻海獅叫阿海，另一隻叫阿洋，牠們是海上巡警隊。故事中有一個漁夫把漁網丟在海上，還在海上亂丟垃圾，幸虧有阿洋和阿海幫忙把垃圾撿起來。海獅的表演很逗趣，惹得大家開懷大笑。還有觀眾被叫上台做知識問答，可惜那個人答錯了，海獅還發出了答錯問題的聲音，動作和表情也非常呆萌。

經過了一天的遊玩和環保知識的學習，時間不知不覺地過去，該跟海洋公園說再見了。雖然將要離開，但是這天的體驗讓我留下了深刻的印象。這是我最特別的生日，也會是我一生難忘的回憶。